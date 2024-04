Após a morte de Anderson Leonardo, relembre alguns dos sucessos do Molejo

São Paulo

Morreu nesta sexta-feira o cantor de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. O artista estava internado na UTI do hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, e tratava uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro.

O grupo Molejo - Divulgação

Há anos à frente do grupo Molejo, Anderson deu voz a alguns dos principais sucessos do grupo. Relembre músicas queridas dos artistas.

Cilada

"Não era amor, era cilada!" Lançada em 1993 como parte do álbum "Não Quero Saber de Ti Ti Ti", "Cilada" é a faixa mais reproduzida do grupo nas plataformas digitais.

Em 2016, a cantora Lady Gaga lançou o single "Perfect Ilusion", em que canta que "não era amor, era uma perfeita ilusão". Os fãs não demoraram para apontar a semelhança das duas músicas, e Gaga entrou na brincadeira. "Isso não era amor, não era! Mas com Joane não tem cilada! Ouça 'Perfect Illusion", publicou a americana, assim mesmo, em português, em uma rede social.

Dança da Vassoura

"Diga aonde você vai, que eu vou varrendo." Conhecida por agitar festas há mais de 20 anos, "Dança da Vassoura" saiu no álbum "Disco de Platina", de 2001.

Voltei

"Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem, ali sempre foi meu lugar." Destaque do álbum ao vivo que celebra os 25 anos do Molejo, a faixa conta com a participação do cantor Mumuzinho.

Brincadeira de Criança

"Brincadeira de criança, como é bom, como é bom!" "Brincadeira de Criança" é outro sucesso do "Disco de Platina".

Paparico

"Te ganhei no paparico, te papariquei." Outra faixa das origens do grupo, "Paparico" é do álbum "Grupo Molejo (Vol. 2)", de 1993.