Armeira do filme 'Rust' é condenada a 18 meses de prisão por tiro no set

Santa Fe (EUA) | Reuters

Hannah Gutierrez-Reed, a armeira do filme de faroeste "Rust", foi condenada a 18 meses de prisão nesta segunda-feira (15) pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi baleada acidentalmente quando o ator Alec Baldwin manuseava uma arma durante a produção do filme, em 2021.

"Você transformou uma arma segura em uma arma letal", disse a juíza Mary Marlowe Sommer a Gutierrez ao proferir a sentença.

Hannah Gutierrez-Reed (L) durante audiência que determinou sua sentença - Eddie Moore / Journal / Pool via AFP

Em março, Gutierrez, de 27 anos, foi considerada culpada de homicídio culposo por carregar acidentalmente munição real em um revólver que Baldwin usava no set de filmagem em Santa Fé, no estado do Novo México. O tiro chocou Hollywood.

O julgamento de Baldwin está marcado para 10 de julho, depois que um júri o acusou de homicídio culposo em janeiro.

O advogado de Gutierrez, Jason Bowles, havia solicitado que ela recebesse liberdade condicional, mas os promotores argumentaram por uma pena completa de 18 meses devido à falta de arrependimento da acusada.

"Eu imploro, por favor, não me dê mais tempo", disse Gutierrez ao tribunal, acrescentando que seu "coração doía" pela família de Hutchins. "O júri me considerou culpada por esta tragédia, mas isso não me torna um monstro, isso me torna humana."

A promotora Kari Morrissey apontou para telefonemas de Gutierrez da prisão nos quais ela chamou os jurados de "idiotas", disse que a juíza havia sido "subornada" e continuou a culpar Baldwin e outros pelo tiro. Gutierrez já havia passado um mês na cadeia do condado de Santa Fé após ser condenada.

Em uma videochamada de Kiev, a mãe da diretora de fotografia morta lamentou a perda da filha e o fato de seu jovem neto Andros ter ficado sem mãe.

"É a coisa mais difícil perder um filho", disse Olga Solovey, cujos comentários foram traduzidos para o inglês em legendas.