Alec Baldwin 'comprometeu' segurança no set de 'Rust', diz promotora do caso

O ator Alec Baldwin, acusado pela morte da diretora de fotografia de "Rust" durante as filmagens, teria comprometido a segurança no set devido ao seu comportamento descontrolado, afirmou a promotora do caso em documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira (8).

Baldwin, de 66 anos, será julgado em julho acusado de homicídio culposo após a morte de Halyna Hutchins em outubro de 2021, enquanto ensaiavam uma cena no rancho Bonanza Creek.

O protagonista e co-produtor do filme de faroeste teria pressionado a armeira Hannah Gutierrez e a equipe para "trabalhar mais rápido" no set em Novo México, disse a promotora Kari Morrissey em um detalhado relato das investigações e do processo judicial do caso.

"O constante pressionar do Sr. Baldwin com a equipe no set de filmagens rotineiramente comprometia a segurança", disse Morrissey.

"Além disso, o Sr. Baldwin frequentemente gritava e xingava" tanto ele quanto a equipe "sem motivo aparente", acrescentou.

"Ver o comportamento do senhor Baldwin no set de 'Rust' é ver um homem que não controla suas próprias emoções de forma alguma e não se preocupa com o impacto de seu comportamento sobre os outros", explicou a promotora.

Gutierrez, que tinha 24 anos quando foi contratada por "Rust" para supervisionar as armas de produção, foi considerada culpada de homicídio culposo em março e deve ser sentenciada na próxima semana.

Morrissey questionou a contratação da jovem armeira dada sua pouca experiência. "Muitos membros da equipe de 'Rust' imediatamente perceberam que a Sra. Gutierrez era inexperiente e estava sobrecarregada", disse.

"A combinação da negligência e inexperiência de Hannah Gutierrez e da falta de preocupação de Baldwin com a segurança ao seu redor seria fatal para Halyna Hutchins".

Morrissey apresentou o documento em resposta à defesa de Baldwin, que pediu a retirada das acusações no mês passado, alegando abusos judiciais.

A promotora não apenas responsabiliza diretamente Baldwin por disparar o revólver Colt .45 que tirou a vida de Hutchins e por ser indiferente no set, mas também por dar versões contraditórias sobre a tragédia em entrevistas.

Ela acusa também sua equipe de oito advogados por "inúmeras mentiras e manipulações", assim como ataques pessoais aos promotores responsáveis pelo caso.

Baldwin, que nega ter puxado o gatilho e se declara inocente, enfrenta até 18 meses de prisão se for considerado culpado por homicídio culposo. O ator, que está em liberdade sob fiança, chegou a um acordo judicial com o viúvo de Hutchins e concluiu as filmagens de "Rust" no ano passado em Montana.