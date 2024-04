Clube de Leitura Folha discute 'Autobiografia de um Polvo', ficção sobre a ciência

São Paulo

Não é só que os animais se comunicam; eles escrevem. E nas três histórias de "Autobiografia de um Polvo" estão grafadas a poética, os símbolos e a subjetividade dos bichos. O livro da filósofa e psicóloga belga Vinciane Despret será tema do encontro de abril do Clube de Leitura Folha.

Capa do livro 'Autobiografia de um Polvo', de Vinciane Despret - Divulgação

Traduzida por Milena P. Duchiade e publicada pela Bazar do Tempo, a obra mistura as áreas de conhecimento da autora e combina ciência e ficção.

Despret parte de um conto da americana Ursula K. Le Guin, nome fundamental da ficção científica, no qual a escritora cria um ramo da linguística dedicado à linguagem dos animais, em especial à produção escrita deles.

Na história que dá nome ao livro, Despret trata de uma possível extinção dos polvos. As três narrativas, que têm pontos de contato, são situadas em um futuro pós-século 21 e pós-capitalismo. O livro brinca com o deslocamento e o estranhamento, ao propor novos arranjos na natureza e provocar reflexões sobre o mundo natural de hoje e do futuro.

O Clube de Leitura Folha é mediado pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã. Os encontros são virtuais e acontecem na última segunda-feira de cada mês, às 20h —mas a partir de maio, as reuniões passarão a ser na última quarta-feira do mês; o horário será mantido.

Para participar do encontro de abril, no dia 29, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.