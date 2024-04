É sátira vídeo em que ator diz importar alimentos na Europa com dinheiro da Lei Rouanet

São Paulo

Vídeo nas redes sociais em que o ator Bemvindo Sequeira afirma estar importando alimentos do Brasil para Portugal, onde vive, via Lei Rouanet, é uma sátira, diferentemente do que pessoas acreditaram. Na legenda, ele escreve: "Comunista pode comer moqueca mesmo morando na Europa? Claro que pode! Graças à Lei Rouanet, eu mando vir de avião a jato pra Europa moqueca de peixe com camarão, acarajé, dadinho de tapioca e pratos brasileiros maravilhosos que me fazem lembrar o meu país de origem".

No Instagram do ator, onde o vídeo foi originalmente publicado, os seguidores entenderam a ironia, mas, republicado por outros perfis no TikTok, o conteúdo foi interpretado como verdadeiro. "Ah, é? Seu canalha, você devia era ser pobre pra saber quanta necessidade o pobre passa pra bancar os luxos de vocês, seus vermes" e "Verdade, a [Lei] Rouanet mantém ladrão brasileiro no mundo todo, basta se aliar ao chefe da quadrilha o ladrão de nove dedos", foram alguns dos comentários escritos em um post que teve mais de 280,9 mil visualizações até 10 de abril.

Vivendo em Portugal há quase cinco anos, o ator Bemvindo Sequeira, 76 anos, se dedica a postar vídeos de humor nas redes sociais e oferece consultas de tarot, como verificado pelo Comprova. No vídeo em questão, o artista ironiza falas de pessoas contrárias à Lei 8.313/1991, conhecida como Lei Rouanet. O mecanismo de incentivo à cultura já foi alvo de peças de desinformação, entre elas, de que um produtor cultural teria ido a Portugal com dinheiro recebido via lei.

Em entrevista ao Extra, Bemvindo afirma que vive no país com a aposentadoria e do dinheiro que tem guardado, além dos conteúdos humorísticos e das consultas de tarot. Segundo o Ministério da Cultura, o nome do ator não consta entre os beneficiados pelos incentivos da Lei Rouanet.

Sátira, para o Comprova, são memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

