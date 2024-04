Filho e primas de Gal fazem acordo para criar fundação conforme testamento

São Paulo

O filho de Gal Costa, Gabriel Penna Burgos Costa, 18, fez um acordo extrajudicial com as primas da cantora, Verônica e Priscila Silva, se comprometendo a criar da Fundação Gal Costa de Incentivo à Música e Cultura.

A cantora Gal Costa - Keiny Andrade/Folhapress

A fundação sem fins lucrativos estava prevista em um testamento deixado pela cantora em 1997 e que foi revogado em 2019. No mês passado, as primas da cantora entraram na Justiça de São Paulo para acusar a viúva da cantora, Wilma Petrillo, de tê-la coagido a invalidar o documento, divulgado pelo jornal Correio 24 horas, da Bahia, e confirmado pela Folha.

O novo acordo foi firmado no começo de abril e, com ele, os advogados das primas pediram o arquivamento da ação contra Petrillo.

Segundo o documento, a fundação sem fins lucrativos "teria como objeto a formação de músicos e outros artistas ligados à área, promovendo festivais, concursos, concedendo bolsas de estudos de músicas para pessoas carentes dentre diversas outras finalidades de cunho exclusivamente filantrópico". Ela seria gerido por Verônica, Priscila e outras três primas da cantora.

Gabriel afirma no acordo que criará a fundação ao fim do inventário, que decidirá os destinatários da herança de Gal, que ainda está incerta na disputa entre ele e Petrillo.

Os recursos para a criação da fundação devem vir da parte da herança do rapaz, segundo o documento, e de parcerias públicas ou privadas que ainda não foram discutidas.

Na ocasião em que as primas entraram com o processo, Vanessa Bispo, advogada de Petrillo, chamou as alegações de absurdas. "Segundo informações da minha cliente, Gal sequer convivia com essas primas. Gal anulou o testamento porque quis. Ela era uma mulher forte, com opiniões próprias, sempre fez o que quis. Nunca foi uma mulher fraca para ser coagida por quem quer que seja. Uma acusação de coação é muito séria e precisa ser provada".

Wilma Petrillo e Gabriel Costa Penna Burgos - Divulgação

Em paralelo, o filho pede na Justiça que o corpo da mãe fosse exumado —o pedido foi encaminhado para a polícia na última semana. Gabriel contesta o atestado de óbito da mãe, que determina como causa da morte um infarto agudo do miocárdio, bem como uma neoplasia maligna de cabeça e pescoço, em referência ao câncer que Gal enfrentava.

Há dois meses, Gabriel entrou na Justiça pedindo ainda a anulação do reconhecimento da união estável que Wilma tinha com Gal. Ele questiona a fração da herança reivindicada pela viúva, que acredita que o rapaz está sendo manipulado por sua namorada e diz que Gabriel não é a pessoa certa para saber sobre o relacionamento das duas.

Filho e viúva protagonizam ainda uma batalha de versões que envolve a herança da cantora, bem como o local de sepultamento de seu corpo. Para ele, Gal queria ser sepultada no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde está sua mãe. Atualmente, seu corpo está no Cemitério da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo, e Petrillo nega que este seria o desejo de Gal.