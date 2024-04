Madonna publica vídeo ao som de Luiz Gonzaga enquanto arruma o cabelo

São Paulo

Madonna publicou um vídeo em seu TikTok em que aparece se arrumando ao som de "A Morte do Vaqueiro", de Luiz Gonzaga. A rainha do pop irá se apresentar em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

O anúncio de que a turnê "Celebration" passaria pelo Brasil causou furor entre os fãs de Madonna. Nesta semana, a cantora viralizou nas redes sociais ao dizer, durante uma apresentação, para que as pessoas da plateia parassem de falar português.

Madonna usa música de Luiz Gonzaga em vídeo do TikTok - Reprodução

"Não estamos no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", disse ela na gravação.

A apresentação vai ser transmitida pela Globo em seu canal aberto, no Globoplay e na Multishow.