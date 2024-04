Shakira anuncia turnê para novembro em participação surpresa no Coachella

São Paulo

Nesta sexta-feira, 12, primeiro dia da edição de 2024 do festival americano Coachella, Shakira anunciou que começará uma nova turnê mundial em novembro. Segundo ela, o primeiro show acontecerá na mesma localização do festival —em Indio, no sul da Califórnia.

Shakira no Coachella 2024, durante anúncio de sua nova turnê, que começa em novembro - Valerie Macon/AFP

O anúncio foi feito durante o set de Bizarrap, quando a cantora subiu ao palco para cantar "La Fuerte" e "BZRP Music Sessions, Vol. 53".

Entre as músicas, o telão exibiu o nome da turnê "Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" —batizada a partir do álbum mais recente da colombiana, lançado em março— enquanto ela fazia o anúncio em espanhol e inglês para o público.

Em entrevista publicada pela Vogue no ano passado, a artista disse que sua turnê deve passar pelo Brasil. "Claro que o Brasil não pode faltar. Tenho uma relação muito especial com o país e meus fãs brasileiros desde muito jovem", afirmou.

"Em uma de minhas primeiras turnês, passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida. Adoro que seja uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo", disse.