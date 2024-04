Acidente com caminhão em set de filme de Eddie Murphy deixa feridos

São Paulo

Um acidente no set de filmagem de "The Pickup", filme estrelado por Eddie Murphy, deixou vários membros da equipe feridos no sábado, 20, em Atlanta, na Geórgia.

O ator Eddie Murphy na premiere do filme 'Candy Cane Lane', em novembro - Michael Tran/AFP

Segundo informações da Associated Press (AP), o acidente aconteceu durante uma uma cena de ação envolvendo um caminhão e um carro. O número total de feridos não foi confirmado e três membros da equipe foram hospitalizados.

"Infelizmente, uma das sequências não ocorreu como planejado, e diversos membros da equipe se machucaram", disseram os porta-vozes da Amazon MGM, estúdio responsável pelo filme, à The Hollywood Reporter. "Ainda estamos no processo de coletar as informações para entender o que aconteceu e por que", concluíram.

Ainda de acordo com a AP, duas pessoas receberam alta do hospital. Os ferimentos variam de contusões a ossos quebrados.

Além de Eddie Murphy, "The Pickup" tem Keke Palmer, Pete Davidson e Eva Longoria no elenco. A direção é de Tim Story.