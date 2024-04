Filme japonês de Wim Wenders que concorreu ao Oscar chega à Mubi

O mais recente filme do cineasta Wim Wenders é uma reflexão sobre a beleza encontrada no cotidiano. Na trama, Hirayama cuida dos banheiros públicos de Tóquio com uma rotina sistematizada e eficiente.

Cena do filme 'Dias Perfeitos', de Wim Wenders - Divulgação

Ele ouve clássicos do rock, tem uma constante sensação de serenidade e alguns encontros apenas sugerem uma vida pregressa. Indicado a melhor filme internacional do Oscar deste ano.

Mubi, 12 anos

Massacre dos Mórmons

Minissérie documental sobre o massacre do dia 4 de novembro de 2019, quando crianças e mulheres de uma comunidade mórmon foram assassinadas em uma emboscada no México. O cartel foi acusado e surgiram muitas hipóteses sobre os motivos do crime, mas, mesmo depois de cinco anos, a investigação continua.

Max, 16 anos

Entre Irmãs

No sertão pernambucano, Emília e Luzia são irmãs criadas para serem costureiras, mas o destino as separa. Luzia vira cangaceira, e Emília, mais sensível, vive na cidade grande. Série em quatro episódios dirigida por Breno Silveira.

Netflix, 14 anos

Jim Alisson: A Grande Descoberta

O documentário conta a história do imunologista americano Jim Allison, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, com foco em suas pesquisas e como lida com o ceticismo no meio médico em busca da cura do câncer.

Aquarius 12 anos

Falsos Milionários

Evan Rachel Wood e Gina Rodriguez estrelam essa comédia escrita e dirigida por Miranda July sobre uma dupla de vigaristas em dificuldades que convida uma estranha para participar de seu próximo golpe. E ela muda tudo.

Studio Universal, 21h, 14 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O professor de filosofia Vladimir Safatle é o entrevistado desta semana. Falará da polêmica que desencadeou ao escrever que a esquerda morreu e a extrema direita é a maior força política no Brasil e sobre seu livro mais recente, "Alfabeto das Colisões".

GloboNews, 23h30, livre