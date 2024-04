Onde ver 'A Senhora Davis', ficção científica com conspirações religiosas

São Paulo

Quando irmã Simone é expulsa de seu mosteiro, ela se junta ao ex-namorado determinada a destruir o programa de inteligência artificial responsável por sua expulsão, Senhora Davis.

Cena da série 'A Senhora Davis' da Max - Divulgação

Em seu plano de vingança, Simone acaba se deparando com sociedades secretas e conspirações religiosas. Série de ficção científica criada por Tara Hernandez e Damon Lindelof, de "Watchmen".

Max, 18 anos

Ziraldo – Era uma Vez um Menino

Filme dirigido por Fabrizia Pinto que retraça a trajetória e a obra de seu pai, Ziraldo, morto no último sábado, aos 91 anos. No documentário, ele reflete sobre seu processo de criação, seus personagens, família, política e o país com depoimentos e entrevistas ao longo de mais de 40 anos, além de sua vasta produção artística.

Curta! e CurtaON, 20h30, livre

Cedo Demais

André e Lucas se apaixonam por Dora, que acabou de ficar viúva de um amigo de infância da dupla. Os dois começam uma disputa por uma chance com ela com o dilema sobre trair a lealdade dele. Filme dirigido por José Lavigne. Com Valentina Bandeira, Thati Lopes e Kayky Brito.

Star+, 12 anos

Depressão na era digital

Um curso sobre saúde mental, cultura e sociedade a partir da psicanálise. Três aulas oferecem uma abordagem profunda sobre algo tão comum hoje em dia. Com Ana Suy e Alexandre Patricio.

YouTube Casa do Saber, online e gratuito, 20h

The Garden: Comunidade ou Seita

Uma série documental sobre uma misteriosa comunidade que aposta no colapso da sociedade. Fundada há 15 anos no sul dos Estados Unidos e completamente isolada, a seita procura novos integrantes desde que sigam suas regras.

Discovery, 23h45, 14 anos

Especial LED - Luz na Educação

Lázaro Ramos apresenta um especial sobre seis iniciativas brasileiras transformando a educação. De narrativas afrofuturistas em São Paulo ao projeto Cine Jericóllywood para educadores da Paraíba.

TV Globo, 23h55, livre