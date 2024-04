Onde ver 'Antracite', série sobre seita e um assassinato nos Alpes franceses

São Paulo

Em 1994, o suicídio em massa dos integrantes de uma seita em um vilarejo nos Alpes domina as manchetes. Trinta anos depois, o assassinato de uma mulher repete os mesmos rituais da seita e volta a tirar a paz dos moradores do lugar.

Cena da série 'Antracite' da Netflix - Divulgação

O jovem acusado do assassinato vai ter de olhar para o passado para solucionar o crime atual. Série francesa de suspense em seis episódios.

Netflix, 16 anos

Iwájú

Em uma futurística Lagos, na Nigéria, uma jovem chamada Tola, que vem de uma ilha rica, e seu amigo expert em tecnologia, Kole, descobrem os segredos e perigos de seus mundos. Primeiro filme de animação coproduzido pelos estúdios Disney e uma empresa panafricana, Kugali.

Disney+, 10 anos

Elas que Animam

Dez animações em curta-metragem criadas por mulheres de São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Paraná. Os temas são diversos, do envelhecimento à seca do nordeste e as tradições afro-brasileiras.

Itau Cultural Play, livre e gratuito

Brandy Melville e o Culto Perverso da Moda

Uma marca popular de moda adolescente americana desenvolveu uma base de fãs em redes sociais que funciona quase como culto. Mas atrás da fachada glamorosa, a produção tem um ambiente tóxico, muitas vezes racista.

Max, 14 anos

Te Devo Essa! Reforma das Estrelas

Jonathan e Andrew Scott, os irmãos gêmeos de "Irmãos à Obra", criaram este spin-off para que celebridades possam dar reformas como gentileza para quem significa muito para eles. Anna Faris, Sterling L. Brown e Ray Romano participam da nova temporada.

Home &Health, 19h05, 10 anos

Crescendo Juntas

Margaret é uma pré-adolescente de 11 anos descobrindo as coisas da vida. Seu pai e sua avó são judeus e sua mãe, cristã, mas ela não sente afinidade por nenhuma religião e fala com Deus da sua maneira. Filme protagonizado por Rachel McAdams, com Kathy Bates e Elle Graham.

HBO e Max, 20h10, 12 anos