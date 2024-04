Jornalista Christiane Pelajo será âncora do novo canal de notícias CNBC Brasil

São Paulo

A jornalista Christiane Pelajo foi anunciada como a primeira âncora contratada pela CNBC Brasil, em comunicado enviado à imprensa na manhã desta terça-feira.

Christiane Pelajo na GloboNews - Ramon Vasconcelos/TV Globo

Com 26 anos de Globo, entre a TV aberta e a GloboNews, Christiane Pelajo anunciou, em novembro de 2022, que deixaria a emissora. A jornalista, que já havia conversado com a direção do canal pago antes da finalização das eleições, distribuiu um comunicado aos colegas, surpreendendo com a decisão de deixar o grupo a partir da data.

O Brasil vai ganhar seu sexto canal de notícias nos próximos meses. É a versão brasileira da CNBC, canal de notícias da NBC, um dos principais canais abertos dos Estados Unidos. O dono será Douglas Tavolaro, ex-sócio da CNN Brasil e ex-diretor de jornalismo da Record.

Segundo Tavolaro, o jornalismo será seu principal chamariz, mas a CNBC não pretende ser um canal apenas de informação. Haverá atrações de política, esportes, comportamento, programas de entretenimento e reality shows.

"Estamos entusiasmados em trazer o conteúdo de notícias premium da CNBC para o público em todo o Brasil, em português. Como líder global em jornalismo de negócios, é missão da CNBC informar, fornecer insights e proporcionar uma perspectiva econômica global com relevância local por meio de parceiros como o Times Brasil", disse KC Sullivan, presidente da CNBC.