Onde ver 'O Missionário', documentário sobre a história de John Chau

São Paulo

No fim de 2018, John Chau, um jovem missionário americano, foi morto a flechadas quando tentava contatar e converter um dos povos indígenas mais isolados do mundo na remota ilha de Sentinela do Norte, na baía de Bengala.

O missionário John Chau - Divulgação

O evento provocou o debate sobre as implicações morais e éticas do trabalho do missionário cristão, o colonialismo e os limites da fé. Documentário da National Geographic.

Star+, 12 anos

Os Colonos

Na virada do século 20, um fazendeiro na Terra do Fogo decide eliminar os povos originários para os negócios prosperarem. Assim, envia um tenente britânico, um mercenário americano e um atirador mestiço em expedição. É o primeiro filme do diretor Felipe Gálvez e representou o Chile no Oscar de 2023.

Mubi, 16 anos

Penny Dreadful

As três temporadas desta série de terror chegam à plataforma. Na Londres vitoriana, personagens famosos da literatura —Dorian Grey e Frankenstein, entre outros— se juntam a outros originais para combater ameaças sobrenaturais. Com Eva Green, Timothy Dalton e Josh Hartnett.

Paramount+, 16 anos

Stoccafisso_design

Amedeo Capelli é um carpinteiro italiano autodidata que fabrica dispositivos móveis de madeira. Ele publica um vídeo por semana com seus personagens, que variam de camarões dançantes, ratinhos corporativos e até uma orquestra macabra, feita de caveiras que tocam em ocasiões especiais.

Instagram, YouTube e TikTok, livre

Quem Vai Ficar com Mário?

Mario, um escritor de 30 anos, mora com seu namorado, Fernando. Ele resolve visitar a família e contar para seu pai, um gaúcho de família tradicional. Mas uma surpresa faz Mario adiar seus planos.

Studio Universal 19h, 14 anos

Provoca

Marcelo Tas entrevista o DJ Zé Pedro, autor do livro "Mela Cueca - As Canções de Amor que o Mundo Esqueceu", que revela como sofreu bullying —"fui o primeiro do Brasil a usar uma Melissa"—, o convite de Adriane Galisteu para a TV e mais.

TV Cultura, 22h, livre