Lily Gladstone e Omar Sy são anunciados como jurados do Festival de Cannes

São Paulo

Os atores Lily Gladstone, Eva Green e Omar Sy foram anunciados como jurados do Festival de Cannes deste ano, que acontecerá entre os dias 14 e 25 do próximo mês. O júri será presidido por Greta Gerwig, diretora de "Barbie".

Lily Gladstone se notabilizou pelo filme "Assassinos da Lua das Flores", longa que a fez ser a primeira indígena americana indicada ao Oscar de melhor atriz.

Lily Gladstone posa com a estatueta do Globo de Ouro de melhor atriz em um filme dramático, que venceu por 'Assassinos da Lua das Flores' - Robyn Beck/AFP

No filme, Lily Gladstone interpreta Mollie Burkhart, uma mulher Osage casada com um cúmplice importante no assassinato sistemático de seu povo.

A atriz francesa Eva Green tem no currículo filmes como "Os Sonhadores", "300: A Ascensão do Império" e "Casino Royale", pelo qual ganhou o Bafta de atriz em ascensão em 2007. Além disso, ela atuou na série americana "Penny Dreadful".

Já Omar Sy é um dos atores mais populares e aclamados da França. Ele foi alçado ao estrelato ao interpretar Driss no filme "Intocáveis", de 2011.

O longa superou 23 milhões de espectadores do exterior e passou de 20 milhões no seu país de origem. Sy também é conhecido por "Lupin", série da Netflix que acompanha as aventuras do detive Arsene Lupin.