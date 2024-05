Anitta foi procurada por Rodrigo Pacheco após criticar atuação do Congresso

São Paulo

Anitta disse ter sido procurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), depois que ela fez uma crítica a atuação do Congresso Nacional frente a crise das enchentes no Rio Grande do Sul.

Anitta na festa do Oscar da Vanity Fair - Danny Moloshok/Reuters

"Enquanto o RS está embaixo d'água, tem Deputado e Senador querendo se aproveitar e passar a boiada", disse a cantora em vídeo publicado em inglês. "Está em curso um movimento no Congresso Nacional para acabar com as políticas de proteção da natureza. Não vamos deixar. É hora de defender nosso país contra essa gente."

Nesta quarta-feira, 15, a cantora afirmou, em vídeo publicado em seu Instagram, que recebeu uma ligação de Pacheco, mas que continua bloqueada nas redes sociais pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

"Rodrigo Pacheco me procurou e se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, tenho interesse em encontrar para falar se for para resolver", disse, e afirmou que tentará achar um espaço em sua agenda para encontrar o senador.