Como Lily Gladstone, com Globo de Ouro, representa os povos nativos em Hollywood

Na faculdade, Lily Gladstone estudou a história dos atores de povos nativos americanos em Hollywood. Agora, ela é quem faz essa história.

A atriz de 37 anos tem conquistado todos os tipos de destaque na temporada de premiações graças a "Assassinos da Lua das Flores", o drama de época dirigido por Martin Scorsese no qual ela interpreta Mollie Burkhart, uma mulher Osage cujos parentes são sistematicamente assassinados por seu marido —interpretado por Leonardo DiCaprio— e seu tio (Robert De Niro) em uma tentativa de tomar posse das terras ricas em petróleo de sua família em Oklahoma.

Se Mollie é a consciência do filme, Gladstone é o seu centro de gravidade: mesmo quando ela compartilha cenas com astros como DiCaprio e De Niro, o filme se curva a ela.

Lily Gladstone posa com a estatueta do Globo de Ouro de melhor atriz em um filme dramático, que venceu por 'Assassinos da Lua das Flores' - Robyn Beck/AFP

Essa interpretação já rendeu a Gladstone, neste domingo, o Globo de Ouro de melhor atriz num filme dramático, além do prêmio de melhor atriz do New York Film Critics Circle e indicações ao Critics Choice Awards. Boas indicações do prêmio do sindicato dos atores e do Oscar provavelmente virão nas próximas semanas.

Na preparação para essas cerimônias, Gladstone tem sido uma presença muito procurada em mesas-redondas e eventos em ambas as costas, e ela tem aproveitado essas oportunidades com tanto domínio —usando sua plataforma para amplificar outras vozes e preocupações nativas— que você nunca saberia que ela não estava acostumada com isso, ou que por muito tempo ela relutou em se envolver com Hollywood.

"Há um punhado de pessoas que amam cinema que estão cientes da minha carreira há um tempo, mas isso tem sido como ser lançada de um canhão", disse Gladstone, traçando a rota distante que a levou a todas aquelas salas de premiações.

"Meu pai é um caldeireiro, minha mãe era professora. Eu fui criada em uma reserva, fui para escola pública. É uma criação muito normal, meio classe trabalhadora de certa forma, e de outra forma, eu sou apenas uma garota da reserva."

Na tela, Gladstone tem o perfil e a presença indomável de uma estrela de cinema dos anos 1940. Pessoalmente, quando nos encontramos no mês passado em um restaurante no terraço em Beverly Hills, Califórnia, Gladstone era mais acessível, mas igualmente impressionante, com olhos castanhos vivos que seu pai costumava avisar que eram facilmente legíveis.

Ele disse isso principalmente para dissuadi-la de contar mentiras, mas ele estava certo: quando nos comovemos com Mollie, é por causa do medo e da indignação justa que Gladstone consegue transmitir apenas com um olhar.

Ela também tem um senso de humor irônico, vislumbrado em alguns dos momentos mais leves do filme de Scorsese, e uma habilidade para pontuar seus tópicos de conversa e discursos da temporada de premiações com um impressionante domínio da história e dos fatos.

"Lily é uma grande nerd envolvida nessa pessoa muito generosa e curiosa", disse a diretora Erica Tremblay, cujo filme "Fancy Dance" teve Gladstone no elenco. "Se você está em um jantar com Lily, vai se pegar falando sobre física e abelhas —e quando digo que ela vai falar sobre física, ela vai falar sobre alguma teoria muito específica que Lily conhecerá em detalhes."

Em um evento da Elle em dezembro celebrando as mulheres em Hollywood, Gladstone foi homenageada ao lado de nomes como Jennifer Lopez, America Ferrera e Jodie Foster, mas ela se interessou particularmente por conhecer a acadêmica Stacy L. Smith, cujo think tank da Universidade do Sul da Califórnia, a Iniciativa de Inclusão Annenberg, havia emitido recentemente um relatório sobre a representação dos nativos americanos em Hollywood.

Após analisar 1.600 filmes lançados de 2007 a 2022, Smith descobriu que a quantidade de papéis falados para atores nativos americanos era praticamente nula, menos de um quarto de 1% de todos os papéis catalogados.

Um papel principal como o de Gladstone em um filme do tamanho de "Assassinos da Lua das Flores" não é apenas incomum, é inédito, tanto que Smith deu o subtítulo de "O Efeito Lily Gladstone" ao seu relatório.

Gladstone mal consegue entender esse reconhecimento. "É o tipo de trabalho que se eu fosse uma estudante agora fazendo a mesma aula, eu estaria citando nos meus estudos", disse ela.

Para DiCaprio, Gladstone mais do que mereceu os elogios. "Ver ela se destacar nessa ocasião e ser alguém tão formidável em termos de entender a profundidade de sua própria indústria e a história dos nativos americanos, é um momento incrível para se fazer parte", disse ele em uma ligação telefônica. "Estou apenas feliz de estar ao lado dela."

Aos 20 anos, muitos amigos atores de Gladstone se mudaram para Nova York ou Los Angeles, mas ela relutou em fazer o mesmo. "Eu sabia que se viesse para Los Angeles e fizesse teste após teste, seria muito difícil para mim", disse ela. "E eu sabia o quão facilmente meu amor pelo balé havia sido destruído por essas caixas em que eu não cabia, então eu pensei: 'Vou proteger isso um pouco'".

As caixas em Hollywood podem ser perniciosas, e Gladstone ainda desconfia delas. "Eu me conheço e sei que sou difícil de ser escalada", disse ela. "Sou meio 'média' de muitas maneiras". Gladstone se apressou em acrescentar que não queria dizer "média" como meh, de forma displicente como a geração Z usa. Em vez disso, ela quis dizer a palavra literalmente. Ela está no meio, difícil de colocar, nem isso nem aquilo. Parte disso é que ela é multirracial: seu pai é Blackfeet e Nez Perce, e sua mãe é branca. Mas há outra parte também.

"É meio que ser de gênero intermediário, acho", disse Gladstone, que usa pronomes ela e eles. "Eu sempre soube que me sinto confortável em me identificar como mulher, mas nunca me sinto totalmente assim quando estou em um grupo só de mulheres".

Ela lembrou de um momento sincero no evento Women in Hollywood da Elle, quando Jodie Foster disse à atriz não-binária Bella Ramsey, de "The Last of Us", que a sala estava cheia de irmãs solidárias.

"Isso é maravilhoso e é verdade", disse Gladstone, mas depois ela se aproximou de Ramsey para "me apresentar e deixá-los saber: 'Você também tem irmãos aqui'".

Em vez de se mudar para Hollywood, onde poderia ter sido pressionada a seguir um caminho mais estreito, Gladstone passou seus anos de pós-graduação em Montana, fazendo teatro e alugando porões com artistas de mentalidade semelhante apenas para criar algo. Trabalhar em filmes independentes e produções centradas em nativos permitiu que ela se qualificasse para o sindicato de atores sem nunca ter que mudar sua base de casa, e um papel de destaque no filme independente "Certas Mulheres" de Kelly Reichardt em 2016 aumentou consideravelmente seu perfil.

Ainda assim, o megaprojeto "Assasinos da Lua das Flores" representa um salto quântico comparativo: embora Gladstone estivesse incerta sobre vir para Hollywood, no final, Hollywood veio até ela.