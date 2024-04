Livraria Cultura no Conjunto Nacional fecha mais uma vez após ordem de despejo

São Paulo

A Livraria Cultura fechou as portas mais uma vez após a Justiça autorizar a ordem de despejo no imóvel do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo.

A decisão foi publicada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro. Em nota, a empresa diz que vai procurar um novo local para instalar a livraria.

A Livraria Cultura do Conjunto Nacional na avenida Paulista em junho de 2023, quando foi fechada antes da recuperação judicial - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"O cenário atual do mercado, especialmente acentuado pelas mudanças no comportamento do consumidor, consolidadas durante a pandemia, tornou a manutenção de uma livraria de grande porte como a nossa neste local desafiadora", diz a nota.

"Como resultado, e com vistas à sustentabilidade de nossas operações, foi inevitável tomar a difícil decisão de procurar um novo espaço que se adapte melhor às demandas e realidades atuais do mercado editorial e varejista."

Um cartaz na unidade do Conjunto Nacional informa aos clientes que o atendimento será feito exclusivamente pelo site da empresa.

Em junho de 2023, a defesa da Cultura conseguiu reverter, através de uma liminar, a decisão judicial que decretou a falência da empresa, que estava em recuperação judicial.

Paralelamente ao processo de recuperação judicial, existe uma ação de despejo requerida pelos proprietários do imóvel na avenida Paulista, que alegam a falta de pagamento dos aluguéis desde 2020, totalizando uma dívida de R$ 15 milhões.

A defesa, então, pediu pela extensão da liminar anteriormente aprovada, para que a ação de despejo também fosse suspensa. Mas o recurso não foi acatado pelo ministro do STJ —que manteve o julgamento favorável ao direito de propriedade privada.

Segundo o ministro Raul Araújo, a ordem de despejo não se relaciona com a reversão da falência e, portanto, deve prosseguir.