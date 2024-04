Ludmilla e MC Cabelinho farão shows em dia dedicado ao funk no Rock in Rio

São Paulo

O Rock in Rio anunciou que o line-up do primeiro dia de festival, 13 de setembro, celebrará o rap, o trap e o funk brasileiros. Ludmilla se apresentará no palco Mundo, enquanto MC Cabelinho e o Coral das Favelas serão os headliners do palco Sunset.

MC Cabelinho em ensaio para o lançamento da versão deluxe de seu álbum 'Little Love', em maio de 2023 - Pedrita Junckes/Divulgação

Cabelinho é dono de hits como "Toda Hora", "Era Uma Vez", "Zona Sul" e "Que Maravilha", que refletem a realidade das favelas cariocas. Em 2018, o MC também começou a cantar trap, com o single "Meu Mundo".

Também no palco Sunset, Orochi, Veigh e Kayblack são atrações confirmadas, depois do dia começar com a apresentação da Funk Orquestra, a primeira orquestra de funk do mundo, que convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

O DJ Snake, famoso por misturar hip hop e música eletrônica, se apresentará no palco New Dance Order. O francês é conhecido por sucessos como "Lean On", "Let Me Love You" e "Taki Taki".