Madonna veio ao Brasil em jatinho do mesmo modelo do cantor Gusttavo Lima

Madonna pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. De acordo com portais que monitoram voos, o Gulfstream G550 da cantora, mesmo modelo do cantor Gusttavo Lima, aterrissou pouco depois das 10h.

Madonna no Barclays Center, em Nova York, em dezembro de 2023 - NYT

Gusttavo Lima trocou em janeiro seu Bombardier Global 600, um dos modelos mais luxuosos de aviões privados, por um jato do mesmo modelo de Madonna. A troca é a segunda em dois anos, e o cantor já está de olho em uma nova aquisição, um Boeing 737.

O Gulfstream de Madonna, de matrícula N444DH, é alugado e foi fabricado no mesmo ano do jato do cantor. Um vídeo do canal AviationTV, que monitora o aeroporto carioca, compartilhou um vídeo que mostra a chegada da artista após o voo de quase nove horas que partiu da Cidade do México.