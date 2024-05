Flip 2024 será em outubro, anuncia organização com cinco meses de antecedência

São Paulo

A Flip 2024 acontecerá de 9 a 13 de outubro, segundo anúncio feito pela organização nesta quinta-feira.

Centro histórico de Paraty no primeiro dia da Flip 2023 - Zanone Fraissat/Folhapress

A data da festa literária que toma as ruas de Paraty, no litoral fluminense, é divulgada menos de cinco meses antes de o evento começar.

O atraso inusual tem sido alvo de reclamações de editoras, pois inviabiliza o convite a autores mais requisitados, que fecham sua agenda com antecedência maior. A edição passada, quando a data foi conhecida seis meses antes da festa, já foi considerada apertada.

Nos dois últimos anos, a Flip aconteceu no final de novembro, uma época extemporânea que gerou críticas por motivos que vão do calor à ocupação da cidade por turistas de veraneio. Em 2023, Paraty sofreu com apagões de eletricidade que tiveram a ver com a época de chuvas.

O festival costumava ocorrer sempre em torno de julho desde sua primeira edição, em 2003, período do ano que a própria direção sempre reconheceu como ideal, inclusive para o turismo e o comércio da cidade. A promessa é que, em 2025, a festa volte de vez a esse mês.

Havia a intenção de antecipar a Flip para setembro (ou até mesmo julho) ainda neste ano, mas não houve sucesso.

A organização tem sido prejudicada por um desarranjo nas contas que começou no governo Jair Bolsonaro, foi agravado pela pandemia e ainda não totalmente sanado, mesmo com uma captação de recursos plurianual liberada já com Lula na Presidência.

A Flip 2024 terá como curadora a livreira e editora Ana Lima Cecilio, uma quebra no padrão de curadoria coletiva dos últimos três anos. Ainda não foram anunciados convidados nem autores homenageados.