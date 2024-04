Museu Lasar Segall suspende atividades para reformas por tempo indeterminado

São Paulo

O Museu Lasar Segall foi fechado por tempo indeterminado para reformas, segundo uma nota nas redes sociais da instituição. O cinema que opera no espaço, localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, também está com as atividades suspensas, assim como a biblioteca.

Fachada do Museu Lasar Segall - Acervo Museu Lasar Segall /Ibram

Na segunda-feira da semana passada, o museu informou em suas redes sociais a pausa na programação para uma "reforma emergencial de telhado e troca do sistema de climatização", segundo a nota, que diz ainda que o objetivo é preservar o acervo e atender adequadamente o público.

O Museu Lasar Segall, de responsabilidade do governo federal, é uma das instituições geridas pelo Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus.