Netflix deixará de divulgar número de assinantes a partir do ano que vem

São Paulo

A Netflix deixará de divulgar os números de assinantes trimestrais a partir de 2025. A empresa diz que tomou a decisão porque está priorizando outras métricas. Além disso, a empresa disse que iria parar de divulgar a receita média por assinante.

No relatório de lucros da empresa, a Netflix disse que a decisão veio em meio ao aumento dos lucros.

Escritório da Netflix em Los Angeles, Califórnia - Chris Delmas/AFP

"Conforme observamos em comunicados anteriores, nosso foco é a receita e a margem operacional como nossas principais métricas financeiras, e o engajamento (ou seja, o tempo gasto) como nosso melhor indicador de satisfação do cliente. No começo, quando tínhamos pouca receita ou lucro, o crescimento do número de associados era um forte indicador de nosso potencial futuro. Mas agora estamos gerando lucros e fluxo de caixa muito substanciais", diz o comunicado de resultados.

O anúncio chega em um momento de aumento no número de assinantes e dos lucros da empresa. No primeiro trimestre, a Netflix ganhou 9,3 milhões de assinantes, chegando a 269,6 milhões de assinaturas no mundo todo e ampliando a liderança em relação aos concorrentes.

Além disso, registrou receita de US$ 9,4 bilhões e lucro operacional de US$ 2,6 bilhões, ambos maiores do que no ano anterior.