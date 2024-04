Onde ver 'Argylle', sobre livros de espionagem que viram realidade

Elly Conway, vivida por Bryce Dallas Howard, ama gatos e escreve best-sellers de espionagem protagonizados por Argylle, um agente secreto sedutor em missão de desmantelar uma organização sinistra.

Premiere do filme 'Argylle' em Londres - Henry Nicholls/AFP

Quando Aidan, um espião de verdade que odeia gatos, descobre que as histórias que Elly escreve correspondem às atividades de uma real rede de espionagem, começa a aventura em que os dois viram protagonistas de verdade.

Apple TV+, 14 anos

Fallout

Série de aventura pós-apocalíptica baseada na famosa franquia de games. A primeira temporada é centrada em Lucy, uma sobrevivente que viveu por anos num abrigo radioativo, Maximus, um soldado de uma facção militar, e Ghoul, um vigilante com um passado misterioso.

Prime Video, 18 anos

Mundo Esperma

Em motéis de beira de estrada ou casas abandonadas, há um mercado clandestino de doação de esperma sempre em ação. Movidos pela fantasia de ter uma família, doadores e receptores têm trocado mais do que apenas material genético. Documentário produzido pelo jornal The New York Times.

Star+, 18 anos

Amor Que Mata

Como um casamento termina em assassinato? A série documental explora casos reais de maridos e mulheres que foram assassinados por seus cônjuges. Cada história é conduzida por investigadores dispostos a descobrir a verdade por trás de cada relacionamento.

A&E, 21h10, 14 anos

Roda Viva

O líder indígena yanomami Davi Kopenawa, que foi recebido pelo papa Francisco na última quarta-feira, estará no centro da roda. Os yanomami vivem na maior terra indígena do Brasil e sofrem com a invasão dos garimpeiros ilegais, que provocam sua desnutrição e malária.

TV Cultura, 22h, livre

Perícia Lab

A série brasileira, em sua segunda temporada, mostra um episódio em que os peritos Ricardo Salada e Telma Rocha usam técnicas forenses diferentes das usadas no caso de um menino de 11 anos que desapareceu numa pacata cidade gaúcha em 2020.

AXN, 22h55, 16 anos