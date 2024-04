Onde ver 'O Simpatizante', série com Robert Downey Jr., no streaming

O primeiro projeto de Robert Downey Jr. depois de ganhar um Oscar, "O Simpatizante", é uma sátira sobre um espião franco-vietnamita nos últimos dias da Guerra do Vietnã e em sua nova vida de refugiado em Los Angeles como consultor de filmes. A minissérie é baseada no romance homônimo de Viet Thanh Nguyen, premiado com o Pulitzer, e Downey, caracterizado para roubar cenas, interpreta diversos personagens.

Max e HBO, 22h, 16 anos

Hoa Xuande e Robert Downey Jr. na série "O Simpatizante", da HBO - Divulgação

Propriedade

Para se proteger de uma revolta dos trabalhadores da fazenda de sua família, uma reclusa estilista se fecha em seu carro blindado. Separadas pelo vidro do carro, Tereza e Dona Antônia, interpretadas por Malu Galli e Zuleika Ferreira, representam dois universos distintos prestes a colidir. Um suspense escrito e dirigido por Daniel Bandeira.

Netflix, 16 anos

Sindicato de Ladrões

Marlon Brando interpreta um estivador que enfrenta seu chefe sindical corrupto ao mesmo tempo que se apaixona pela irmã de uma de suas vítimas. O clássico dirigido por Elia Kazan há 70 anos ganhou oito estatuetas do Oscar.

Belas Artes à la Carte, 14 anos

Cena do filme "Sindicato dos Ladrões" - Divulgação

Domingão com Huck

O programa é dividido em duas partes, antes e depois das partidas do Brasileirão. Antes do jogo, passa o quadro novo "Missão Domingão", em que Luciano Huck vai realizar o sonho de alguém, seja ele um reencontro, uma festa ou qualquer outro. Depois do jogo, a nova fase da "Dança dos Famosos".

TV Globo, 14h20 e 18h10, livre

O Lobo Atrás da Porta

Uma criança é sequestrada, e os pais, Bernardo e Sylvia, vão à polícia. Por meio de depoimentos ao delegado, descobrimos que a amante de Bernardo, Rosa, está envolvida. Filme escrito e dirigido por Fernando Coimbra.

Canal Brasil, 22h10, 16 anos

Canal Livre

O empresário Eike Batista fala sobre o império que o fez ser listado como o sétimo mais rico do mundo, seus problemas com a Justiça e como seu conglomerado de empresas entrou em colapso. Apresentação de Rodolfo Schneider.

Band, 23h30, livre