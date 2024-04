Onde ver 'O Lado Sombrio da TV Infantil', sobre os bastidores da Nickelodeon

São Paulo

Série documental que revela alegações de abuso, sexismo e ambiente tóxico nos bastidores de programas infantojuvenis da Nickelodeon, em especial os produzidos por Dan Schneider a partir de 1999, como "Tudo em Cima" e "O Show da Amanda".

Cartaz de divulgação da série 'O Lado Sombrio da TV Infantil' - Divulgação

Esta série teve grande repercussão com o público americano porque não existem leis nos Estados Unidos que regulem o entretenimento infantil.

Max, 14 anos

Coachella

O festival de música que acontece anualmente no deserto da Califórnia pode ser acompanhado pelo YouTube ao vivo neste e no próximo fim de semana. As grandes atrações são No Doubt, Blur e Lana Del Rey, com a cantora brasileira Ludmilla ganhando destaque nos dias 14 e 21 de abril.

YouTube, 18h, livre

Grandes Hits

Harriet descobre que certas músicas a podem fazer voltar no tempo e reviver cenas românticas com seu ex-namorado, morto num acidente há dois anos. O problema é que essa viagem no tempo atrapalha o desenvolvimento de um novo amor no presente.

Star+, 12 anos

Verdades Dolorosas

Julia Louis-Dreyfus estrela esta comédia dramática sobre uma escritora que vê seu casamento entrar em crise depois que ela ouve o marido dizer o que realmente pensa sobre seu último livro. Tobias Menzies vive o marido. Um filme de Nicole Holofcener.

HBO e Max, 22h, 14 anos

Sabadou com Virginia

A influenciadora Virginia Fonseca, que acabou de completar 25 anos, apresenta o novo programa de variedades na noite de sábado, em que ela recebe convidados para entrevistas e brincadeiras. No próximo programa, ela conversa com Maiara e Maraísa.

SBT, 22h15, 10 anos

Saturday Night Live

O apresentador desta semana é o ator Ryan Gosling, que se diz grande fã do convidado musical, o cantor country Chris Stapleton. Gosling está promovendo seu novo filme "O Dublê", que estreia em maio. É a terceira vez do artista à frente do programa.

Universal+, 0h30, 14 anos