Veja filmes e séries sobre bastidores do teatro, como 'Asteroid City'

No último final de semana finalmente assisti a "Asteroid City" (Prime Video, Telecine), de Wes Anderson. O filme sobre um especial de televisão sobre a montagem de uma peça (sim, vou ter que reassistir para entender tudo) me fez pensar em outras histórias sobre bastidores do teatro.

Preparei então uma lista de séries e filmes sobre atores, diretores, dramaturgos e outros que povoam os palcos ou que sonham com eles.

Filmes

"Drive My Car" (2021)

De Ryûsuke Hamaguchi e coescrito por ele e Takamasa Oe, a partir de contos de Haruki Murakami. O ator e diretor de teatro Yūsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), enlutado pela morte da esposa, é encarregado de conduzir uma montagem multilinguista de "Tio Vânia", de Anton Tchékhov. Durante a preparação, a jovem Misaki Watari (Tōko Miura) é contratada como sua motorista. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro e indicado em outras três categorias.

Netflix e Mubi, 179 min.

"Acampamento de Teatro" (2023)

Quando Joan Rubinsky (Amy Sedaris) —a fundadora de um acampamento de verão voltado para crianças e adolescentes aspirantes aos palcos— entra em coma, dois ex-alunos e o filho dela, um "influencer de negócios’, tentam manter a operação funcionando. Com Molly Gordon ("O Urso"), Ben Platt ("Dear Evan Hansen"), Jimmy Tatro ("Vândalo Americano") e Ayo Edebiri ("O Urso").

"Theater Camp". Star+, 93 min.

"Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)" (2014)

Lembra que "Birdman" ganhou o Oscar de melhor filme em 2015? Riggan Thomson (Michael Keaton) era o intérprete do célebre super-herói Birdman, mas após recusar o papel para um quarto filme, cai no ostracismo. Mais de duas décadas depois, Riggan decide tentar retomar seu prestígio, escrevendo, dirigindo e estrelando uma adaptação de um conto de Raymond Carver na Broadway. Uma voz interior, porém, insiste em lembrá-lo de seus fracassos.

"Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)", Star+, 119 min.

Michael Keaton e Michael Keaton em cena do filme 'Birdman' - Reprodução

"Primavera para Hitler" (1967)

Max Bialystock (Zero Mostel), um produtor de teatro decadente, elabora um novo golpe com a ajuda de seu contador, Leo Bloom (Gene Wilder): superfaturar uma peça de teatro e aí produzir um fracasso, garantindo que o espetáculo seja cancelado rapidamente e nenhum dos investidores espere receber qualquer retorno, para que os dois possam embolsar o dinheiro e fugir.

"The Producers", Mubi, 88 min.

"O Último Metrô" (1980)

Em meio à ocupação nazista de Paris, Marion (Catherine Deneuve) luta para manter o pequeno Teatro Montmartre aberto sem ceder à censura e ao antissemitismo, nem colocar em mais risco a vida de seu marido, o dramaturgo judeu Lucas (Heinz Bennent), que está escondido no porão. Durante a montagem de uma peça, ela se apaixona pelo novo membro da companhia, Bernard (Gerárd Depardieu).

"The Last Metro". Telecine, 131 min.

"O Apartamento" (2016)

O apartamento onde vivem Emad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti) começa a desmoronar, e os dois atores de teatro precisam abandoná-lo. Um colega de elenco da produção de "A Morte do Caixeiro Viajante" consegue um novo lugar para morarem, mas o casal não está inteiramente seguro lá.

"The Salesman", Belas Artes À la Carte, 123 min.

Emad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti), os protagonistas de 'O Apartamento', de Asghar Farhadi - Divulgação

Séries

"Som e Fúria" (2009)

Sob o comando de Fernando Meirelles, a minissérie é uma versão fiel de uma série canadense chamada "Slings & Arrows".

Oliveira (Pedro Paulo Rangel), diretor criativo da companhia do Theatro Municipal de São Paulo, morre num acidente. O caótico ator Dante (Felipe Camargo) é então chamado de volta ao lugar de seu maior trauma para conduzir a temporada. A presença de Elen (Andrea Beltrão), sua ex, também não contribui para a paz de Dante, que passa a ver o fantasma de Oliveira em todo lugar.

A companhia é conhecida por suas montagens de peças de William Shakespeare —Oliveira preparava uma versão de "Hamlet" quando foi atropelado— mas o diretor financeiro do teatro, Ricardo Silva (Dan Stulbach) quer produções mais apelativas, que vendam ingressos.

Indicada a um Emmy Internacional.

Globoplay, 12 episódios.

Fernando Meirelles dirige os atores Felipe Camargo e Andrea Beltrão durante ensaio na gravação de 'Som e Fúria' - Apu Gomes - 18.jul.08/Folhapress

"Estação Onze" (2021-22)

Após uma pandemia eliminar 99,99% da população humana do planeta, um grupo de sobreviventes —a Sinfonia Itinerante— viaja pela região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, encenando peças de Shakespeare.

Nos últimos momentos de normalidade antes da crise, Kirsten (Matilda Lawler) é uma atriz mirim numa montagem de "Rei Lear", que acaba acidentalmente adotada por Jeevan (Himesh Patel). Duas décadas depois, ela (Mackenzie Davis) é a estrela da Sinfonia, quando o grupo de artistas se depara com um misterioso culto ligado ao passado de Kirsten.

"Station Eleven". Max, dez episódios.

David Wilmot e Caitlin FitzGerald em cena de 'Estação Onze' em que encenam 'Hamlet' - Divulgação HBO Max - Ian Watson/HBO Max

"Only Murders in the Building" (2021- )

Três vizinhos —Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez)— moradores de um grande condomínio em Manhattan criam um podcast de true crime para investigar um assassinato é cometido no prédio. Oliver é um produtor e diretor de teatro com um currículo de fracassos, e a terceira temporada se concentra na produção de um de seus musicais.

Star+, três temporadas, 30 episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Iwájú"

Coprodução da Disney com o estúdio Kugali. Tola e Kole vivem uma grande aventura numa Lagos (Nigéria) futurística, com direito a carros voadores e um lagarto agente secreto.

Disney+, seis episódios.

Cena da nova animação da Disney+ e do estúdio panafricano Kugali, 'Iwájú' - Divulgação Disney

"Cedo Demais"

Dois grandes amigos (Yuri Marçal e Vitor Thiré) se apaixonam pela mesma mulher, Dora (Thati Lopes). Para complicar, ela é a viúva de Narciso (Kayky Brito), amigo de infância dos dois que morreu há pouco tempo.

Star+, 90 min.

"A Senhora Davis"

Irmã Simone (Betty Gilpin) deixa seu convento com uma missão: destruir a inteligência artificial batizada de "Sra. Davis" que parece ter tomado controle de todo o planeta. No caminho, ela se reencontra com seu ex, Wiley (Jake McDorman), mas seu coração parece pertencer a Jay (Andy McQueen). Criada por Tara Hernandez ("Jovem Sheldon") com Damon Lindelof ("The Leftovers").

Max, oito episódios (dois já disponíveis).

Cena da série 'A Senhora Davis', da Max - Divulgação

"Franklin"

Em 1776, Benjamin Franklin (Michael Douglas) viaja à França numa missão secreta para angariar apoio à independência dos Estados Unidos.

AppleTV+, oito episódios (três disponíveis nesta sexta).

"Dias Perfeitos"

Candidato japonês no último Oscar, dirigido por Wim Wenders. Hirayama (Koji Yakusho) mantém uma rotina pacata, entre seu emprego como zelador de banheiros públicos em Tóquio e sua paixão por música, literatura e fotografia, até que uma pessoa de seu passado ressurge em sua vida.

Mubi, 124 min.

"O Simpatizante"

Um espião comunista (Hoa Xuande) é forçado a fugir do Vietnã para os Estados Unidos com seu general (Toan Le). Instalado em meio à comunidade de refugiados vietnamitas de Los Angeles, ele se vê forçado a continuar seu trabalho de inteligência. Com Robert Downey Jr. e Sandra Oh. Criada por Park Chan-wook ("Decisão de Partir") e Don McKellar ("Slings & Arrows), tem um episódio dirigido por Fernando Meirelles.

Estreia neste domingo (14), 22h, na Max. Sete episódios com lançamento semanal.

"Bluey: A Placa"

Episódio especial da série de animação infantil sobre uma família de cães australianos e suas aventuras. Há boatos de que o programa pode estar chegando ao fim, então aproveite bem os 28 minutos de "A Placa"!

Estreia neste domingo (14), na Disney+. 28 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Lendas da Paixão"

As desgraças, glórias e amores da família Ludlow em seu rancho em Montana (EUA) no início do século 20. Com Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn e Julia Ormond.

"Legends of the Fall". Disponível na Netflix até 30.abr, 133 min.