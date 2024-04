Ozzy Osbourne e Cher vão entrar no Hall da Fama do Rock; veja a lista

São Paulo

Ozzy Osbourne, Cher e Dionne Warwick estão entre os 16 artistas que entrarão, neste ano, no Hall da Fama do Rock.

O cantor Ozzy Osbourne, se apresenta no primeiro dia do festival Monsters of Rock 2015, na arena Anhembi em Sao Paulo - Eduardo Anizelli/Folhapress

A lista diversa conjugou nomes experientes do rock, que remontam aos anos 1970, ídolos da black music e surpresas, como o nome de Jimmy Buffet, morto há sete meses, que nunca havia sido indicado antes.

Os nomes de Osbourne e Cher foram incluídos na categoria de melhor intérprete. Nela, também estão Dave Matthews Band, sucesso dos anos 1990, Mary J. Blige, Foreigner, Peter Frampton, Kool & The Gang e Tribe Called Quest.

Ganharão o prêmio de excelência musical Jimmy Buffet, MC5, Dionne Warwick e Norman Whitfield. Há ainda a categoria de influência musical, cuja lista inclui os nomes de Alexis Korner, John Mayall e Big Mama Thornton.

O grande mistério é saber como Cher vai reagir ao anúncio. Afinal, em dezembro, ela havia dito no programa The Kelly Clarkson Show que não gostaria de participar do Hall da Fama do Rock. "Quer saber, eu não entraria nisso nem se eles me dessem US$ 1 milhão", ela afirmou.

A cerimônia do Hall da Fama do Rock ocorrerá em 19 de outubro, em Cleveland, nos Estados Unidos.