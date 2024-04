Painel de Ziraldo feito em 1967 no Canecão, fechado desde 2010, sofre abandono

Rio de Janeiro

O mural desenhado por Ziraldo em 1967 no Canecão, casa de shows no Rio de Janeiro fechada desde 2010, está em estado de abandono.

O cartunista morreu na tarde de sábado (6), em sua casa no Rio de Janeiro, aos 91, de falência de múltiplos órgãos.

A obra, conhecida entre os admiradores do cartunista como "Última Ceia", tem seis metros de altura por 32 metros de largura, e foi feito no salão do Canecão quando este ainda era uma cervejaria.

Animais bebem chope em representação da arca de Noé por Ziraldo, em desenho feito na parede do antigo Canecão, no Rio - Divulgação/Instituto Ziraldo

O Canecão foi durante décadas a principal casa de shows da cidade, com apresentações marcantes como as de Tom Jobim, em temporada ao lado de Vinícius de Moraes, Toquinho e Miúcha, em 1977, e Elymar Santos, que em 1985 pagou do próprio bolso a locação da casa.

A parede do salão é tomada por personagens bebendo chope, dispostos sobre a mesa como os apóstolos de Cristo em "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci. Há um centauro com uma caneca de chope e um astronauta vaga pelo espaço bebendo de canudo. São Jorge e o dragão brindam na lua, e animais na arca de Noé sorriem com copos de cerveja nas mãos.

O Canecão foi fechado em 2010 por conta de batalhas na Justiça entre o antigo administrador Mario Priolli e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, dona do terreno em Botafogo. Ao lado do Canecão está o campus da Praia Vermelha e o centro psiquiátrico Instituto Philippe Pinel.

Desde o encerramento das atividades, a obra de Ziraldo, que já havia sido danificada quando a casa de shows estava aberta, foi abandonada de vez. As pinturas perderam a cor e foram cobertas por camadas de massa. Há um prego na cabeça de Jeremias, o Bom, um dos principais personagens do cartunista.

O documentarista Guga Dannemann visitou as antigas instalações do antigo Canecão para a gravação do filme "Ziraldo: Uma Obra que Pede Socorro", de 2020.

"Calculo que somente 30% da obra ainda existe. Os outros 70% se perderam. Há ladrilhos, cimento, poeira. O Mário Priolli chegou a instalar uma arquibancada no Canecão uma época e furou alguns personagens do painel", afirma o diretor do filme.

No ano passado, a UFRJ anunciou a concessão do novo Canecão. O consórcio Bônus-Klefer venceu o leilão, com lance final de R$ 4,3 milhões. Por contrato, a empresa deve realizar intervenções no valor de R$ 181 milhões, em troca da concessão do espaço por 30 anos. Não há prazo para a conclusão da obra. Atualmente, o Canecão está fechado, coberto por tapumes.

Para o painel de Ziraldo, o edital prevê a restauração do original, preservando os traços do autor. O trabalho de recuperação deve contar com a ajuda de estudantes da Escola de Belas Artes. A fachada do Canecão também terá a reprodução integral da obra de Ziraldo. Um projeto similar foi anunciado em 2015, mas não houve restauração.

O consórcio deve ainda dar contrapartidas à universidade, como a construção de um restaurante universitário no campus e o espaço Ziraldo, sala de cultura para apresentações de música, dança e exposições.

Menos de uma década após lançar "A Turma do Pererê", em 1958, um marco na história dos quadrinhos brasileiros, Ziraldo se inspirou em obras de Da Vinci e Pablo Picasso para construir a "Última Ceia".

"Aquele mural é o 'Guernica' de Ziraldo. Pelo que ouvi e vi, ali ele consuma-se um gênio", diz Dannemann.