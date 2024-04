Pintura de R$ 16 milhões atribuída a Tarsila entrou no Brasil de forma ilegal

São Paulo

Uma pintura atribuída a Tarsila do Amaral e que esteve à venda na feira SP-Arte por R$ 16 milhões entrou de forma irregular no Brasil.

O dono do quadro, uma obra datada de 1925 e que seria da valorizada fase Pau-Brasil da artista, relata não ter informado a alfândega quando trouxe a obra para o país, no final do ano passado. Mas a Receita Federal deveria ter sido avisada, segundo Renato Lourençon, chefe do despacho aduaneiro do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

Tela atribuída a Tarsila do Amaral, datada de 1925 - Filipe Berndt

Após ser ofertada pela galeria OMA na SP-Arte, a maior feira do setor no Brasil, a pintura passou a ter a sua autoria questionada por especialistas, que dizem não se tratar de uma obra de Tarsila, a pintora mais cara do país.

O proprietário do quadro, que prefere não ter seu nome publicado, afirma ter certeza de que a obra é de Tarsila, assim como Thomaz Pacheco, o galerista que tenta vender a tela. Os herdeiros da pintora contrataram um perito para tentar certificar a autoria, com resultado esperado para os próximos meses.

A tela estava no Líbano desde 1976 e entrou de avião no Brasil, segundo seu dono, que não deu detalhes de como ela foi armazenada no transporte. Ele conta que a obra foi um presente de seu pai para a sua mãe nos anos 1960, quando ambos moravam em São Paulo.

Depois, sua família se mudou para o Líbano e levou o quadro, que teria sobrevivido aos bombardeios israelenses no país em 1981. O proprietário conta ter trazido a obra para o Brasil por medo de que o atual conflito de Israel com o Hamas atinja o Líbano, vizinho de Israel.

Segundo o chefe do despacho aduaneiro de Viracopos, a aduana deveria ter sido informada do quadro, mas o proprietário não seria necessariamente taxado. Caso ele comprovasse que morasse fora do país há mais de um ano, haveria a possibilidade de a obra ficar isenta por ser um bem de uso doméstico. Neste caso, a alfândega poderia ou não conferir o quadro na hora de sua chegada ao Brasil.

O advogado tributarista André Felix Riccota, presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de Pinheiros, em São Paulo, também defende que a obra não precisaria pagar impostos, dado que se trata da repatriação de um produto brasileiro. Mas ele argumenta que a Receita deveria ter sido informada.

Para um profissional que lida com importações e exportações de obras de arte para grandes galerias, incluindo pinturas de grandes mestres avaliadas em milhões de reais, a aduana precisava ter sido informada. Contudo, ele acredita que a obra deveria ser taxada, já que ela veio com o passageiro no voo.

Na chegada dos aeroportos internacionais, há uma saída específica para passageiros com bens a declarar —pela lei, devem ser informados ao fisco bens acima de US$ 1.000, cerca de R$ 5.200. A tributação é de 50% do valor do bem, descontando os US$ 1.000 de isenção. Ou seja, uma obra de R$ 16 milhões pagaria cerca de R$ 8 milhões de tributos.

O proprietário da obra, que prefere se manter anônimo, descarta que a tela tenha entrado de maneira irregular no país, justamente por ela estar na sua família há gerações e porque ninguém checou sua bagagem na entrada. Ele diz que não está escondendo o assunto e que sua família não precisava —e não precisa— fazer nada de errado.

Ele argumenta ainda que não declarou a obra porque, como a autoria foi posta em questão, a obra não tem um valor de mercado e, portanto, sobre ela não poderiam incidir impostos. O valor de R$ 16 milhões foi informado pelo galerista, mas o dono do quadro diz que ela vale mais, por ter certeza de que é verdadeira.

A seção da Receita Federal em São Paulo informa que o quadro teria que ter sido declarado, independente da autoria. "Seja um valor mais alto ou mais baixo, se há valor deve ser declarado", afirma, por e-mail. Diz ainda que a avaliação do valor da obra é feita com base nos documentos apresentados pelo viajante, e que em caso de dúvida um perito habilitado pela Receita faria a avaliação.

De agora em diante, se se comprovar que a tela é mesmo uma Tarsila, o dono poderá declarar para o fisco, segundo o chefe aduaneiro de Viracopos. "É um procedimento atípico, mas eu acredito que correto, que ele [o proprietário] se apresente espontaneamente à Receita Federal e se manifeste no sentido de pagar o imposto", diz ele, acrescentando que o órgão também pode ir atrás e fazer a cobrança, sobretudo quando se trata de uma obra de alto valor.

O proprietário diz que a tela será declarada após a certificação de autoria.

Uma alternativa para evitar a taxação imediata seria o proprietário ter feito a admissão temporária do quadro. Neste procedimento, usado por feiras e galerias, a alfândega é informada e o bem entra no país legalmente, mas não paga impostos, que só serão cobrados caso ele seja vendido no prazo de um ano.

Embora o quadro tenha sido mostrado para algumas pessoas na SP-Arte, a feira disse que desconhecia a sua existência, por não ter sido informada pelo galerista de que a obra estaria lá. A pintura estava guardada numa mala acolchoada e não foi exposta na parede.