Veja bastidores do palco gigante de Madonna no Rio, que fica pronto na quinta

Rio de Janeiro

O palco em que Madonna vai subir para se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4) já está quase pronto. Ao menos a primeira etapa de montagem, que ficou a cargo da produtora Bônus Track, responsável pela vinda da cantora ao Brasil. O próximo passo é a montagem dos equipamentos oficiais da turnê, que será feita pela equipe de Madonna.

Palco onde Madonna vai se apresentar, na praia de Copacabana - Caiano Midam/Divulgação

Dentre esses equipamentos estão inclusos complementos de som, luz e outros objetos cênicos que compõem o cenário da Celebration Tour, como o tradicional palco circular sobre o qual Madonna surge na abertura do show, ao som de "Nothing Really Matters". A previsão é de que tudo fique pronto até a tarde desta quinta-feira (2).

Por parte dos fãs, a expectativa é de que Madonna reproduza nas areias de Copacabana as pirotecnias mais impactantes do espetáculo. Exemplos são o elevador que faz a cantora sobrevoar o público durante as músicas "Live to Tell" e "Ray of Light" e a plataforma que a suspende numa espécie de cama high-tech durante a canção "Bedtime Story".

De acordo com Paulo Fellin, diretor de produção do evento, ainda não existe a confirmação de que a cantora irá reproduzir todos esses truques na apresentação carioca. "O que eu sei é que ela está preparando um show diferente para o Rio. A equipe internacional dela nos fornece informações só até um certo ponto, porque eles não querem estragar essas surpresas", afirma.

Fellin conta ainda que o que será feito em Copacabana é uma versão "expandida" do show com o qual Madonna viajou pela Europa, Estados Unidos e México desde outubro de 2023. Isso inclui duas ou três músicas que não fizeram parte do setlist oficial da turnê.

O que se tem por certo por enquanto é que a estrutura para receber a rainha do pop em Copacabana é monumental. O palco tem 812 m², com 18 metros de altura, e conta com três passarelas, que ficam a 2,40 metros de altura do chão. A passarela central tem 22 metros e as outras duas têm 20 metros cada. Para aguentar toda essa estrutura, foi colocado sob o palco um piso de alumínio de 6.000 metros, capaz de aguentar 120 toneladas.

Além disso, foram montadas na areia da praia 16 torres com caixas de som e telões de LED ao longo do trecho que vai do Copacabana Palace, onde fica o palco, até a rua Princesa Isabel, no Leme, com cerca de 1 km de extensão. Para erguer tudo isso foram necessárias mais de três semanas de trabalho e uma equipe que contabiliza quase 8.000 pessoas, de acordo com Paulo Fellin.

Atrás do palco, há também uma enorme estrutura de bastidor. São 90 contêineres que atendem à produção nacional e internacional do show, além da área de camarim para Madonna e sua equipe, que possui 4.000 m². Madonna, inclusive, vai ganhar dois camarins idênticos, que incluem uma academia de ginástica e refrigeração. Um fica na parte de trás do palco e o outro dentro do Copacabana Palace.

No dia do show, a cantora irá se encaminhar para o local da apresentação por meia de uma passarela suspensa de 100 metros de extensão, que começa na varanda do Copacabana Palace e termina na boca de cena do palco. Há, inclusive, um elevador para que Madonna não precise descer pelas escadas. Ficará a cargo dela decidir qual dos dois camarins vai utilizar.

Além disso, quatro salões de festa do Copacabana Palace estão reservados para a cantora ensaiar com seus bailarinos as novas adaptações do show. Isso porque a apresentação do Rio possui proporções bem maiores do que a turnê oficial, que viajou apenas por arenas fechadas.

Toda essa estrutura começará a ser desmontada assim que o show acabar, na virada de sábado para domingo (5). A previsão é de que a apresentação termine à meia-noite.

A equipe da cantora começa a retirar seus equipamentos imediatamente e tem até às 7h para levar tudo embora çuma parte vai de avião, a outra de navio.

Logo em seguida, a produção nacional da Bônus Track começa a desmontar a parte de som, luz e vídeo e, a partir de segunda-feira (6), desfazem a estrutura do palco. O acordo com a Prefeitura é de que liberem todo o espaço da praia dentro de 12 dias.

Para que tudo corra dentro do prazo, eles contam com a pontualidade de Madonna, que deve iniciar o show às 21h50. A cantora, no entanto, é conhecida por atrasar —e muito— o início de suas apresentações. Mas Fellin está otimista. "Acho difícil ela atrasar esse show, porque vai haver transmissão ao vivo. Existe um compromisso, tanto com a Bônus Track quanto a TV Globo."

O show de Madonna em Copacabana encerra um ciclo de comemoração dos 40 anos de carreira da cantora. São esperadas 1,5 milhão de pessoas, o que deve tornar o evento o maior ato da carreira da rainha do pop.