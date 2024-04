Viúva de Gal Costa pede à Justiça perícia psicológica do filho da cantora

São Paulo

A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, pediu à Justiça na segunda-feira (1º) uma perícia psicológica do filho de Gal Costa, Gabriel Burgos. Petrillo e Burgos travam agora uma batalha em torno da herança da cantora e do status da relação de Gal com Petrillo. O processo corre em segredo de justiça.

Para sustentar o pedido, a advogada de Petrillo, Vanessa Bispo, argumentou que Burgos primeiro reconheceu em juízo que sua mãe e Petrillo tinham uma união estável, e depois voltou atrás. Ele tinha 17 anos quando sua mãe morreu, em 2022, e, depois de atingir a maioridade foi à Justiça pedir a revogação do reconhecimento da união estável.

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa - Karime Xavier -1º.abr.2024/Folhapress

Petrillo acusa o rapaz de estar sendo influenciado, supostamente, pela sua nova namorada, que ela identifica como sendo a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, quase 30 anos mais velha do que ele e mãe de sua ex-namorada.

Além disso, Burgos pediu a exumação do corpo da mãe. Gal morreu em novembro de 2022. Sua certidão de óbito relata que a morte foi em decorrência de um infarto agudo do miocárdio —o filho, no entanto, diz querer ter certeza de que ela sofreu, de fato, uma parada cardíaca, algo de que tem dúvidas.