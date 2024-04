Beyoncé sampleou gravação original dos Beatles em sua versão de 'Blackbird'

São Paulo

Beyoncé usou sons da gravação original de "Blackbird", famosa canção dos Beatles, na versão que ela gravou para seu novo álbum, "Cowboy Carter". A informação foi confirmada por representantes de Paul McCartney, autor e intérprete da música, ao Variety.

Beyoncé recebe prêmio no iHeartRadio Music Awards, no Dolby Theatre, em Los Angeles - Mario Anzuoni/REUTERS

Segundo o veículo, a cantora americana sampleou o violão tocado por McCartney e os sons de batidas de pés que dão o ritmo à gravação de junho de 1968 —feita semanas antes de o músico britânico completar 26 anos. Os sons foram retirados da fita master original dos Beatles, sendo que a música saiu no disco "The Beatles" ou o álbum branco.

Os créditos completos de "Cowboy Carter" estão sendo gradualmente sendo revelados ao longo dos dias, depois de o disco ter sido lançado oficialmente na última sexta-feira (29). McCartney aparece listado como o responsável por ter tocado violão na faixa, ainda que não haja menção de que se trata de um sample da faixa original.

A versão de Beyoncé foi lançada sob o título "Blackbiird", numa referência ao segundo ato da sequência de discos que começou em 2022, com "Renaissance". Além do violão e das batidas no chão sampleadas dos Beatles, há partes de violino e baixo, creditadas a Khirye Tyler, que assina como coprodutor da faixa —ao lado da cantora e de McCartney.

Beyoncé recentemente agradeceu a Stevie Wonder por ter tocado gaita em outra versão dela de um sucesso —"Jolene", de Dolly Parton— presente em "Cowboy Carter". Ela revelou que a estrela do R&B participou de sua gravação da música em participação na cerimônia do iHeartRadio Music Awards, na última segunda (1º).