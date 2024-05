Clube de Leitura Folha debate o horror latino de Mariana Enríquez

São Paulo

As histórias da argentina Mariana Enríquez são de arrepiar.

A escritora argentina Mariana Enríquez - Sebastián Freire/Divulgação

A escritora se firmou como um dos grandes nomes do horror latino-americano, gênero que tem mulheres como principais expoentes. Como em outras de suas obras, os contos de "Os Perigos de Fumar na Cama" perturbam pelo lastro na realidade. O livro, lançamento mais recente da autora no Brasil pela Intrínseca, será o tema do encontro de maio do Clube de Leitura Folha.

Suas histórias de terror misturam imagens paralisantes (como bebês fantasmagóricos com entranhas à mostra) e comportamentos sombrios (como meninas que planejam uma vingança macabra). Em um e em outro caso, os assombros estão conectados à história social e aos horrores coletivos que a América Latina presenciou e presencia.

Enriquez é uma investigadora insistente das sombras humanas, das partes que tentamos esconder, sejam sentimentos nefastos, sejam fetiches com pouca (para não dizer nenhuma) aprovação pública. Ao percorrer esses perigosos labirintos em seus livros, a escritora nega o autoritarismo, a repressão e os silêncios compulsórios.

O Clube de Leitura Folha é mediado pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã. Os encontros são virtuais e acontecem na última quarta-feira de cada mês, às 20h.

Para participar do encontro no dia 29 de maio, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.