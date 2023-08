Folha estreia série de vídeos apresentando livros que acabaram de ser lançados

São Paulo

A Folha estreia nesta quinta uma série semanal de vídeos apresentando livros que acabaram de ser lançados no mercado.

O projeto é roteirizado por Walter Porto, editor de Livros do jornal e titular da coluna Painel das Letras —que também batizará a nova série, realizada em parceria com a TV Folha e a editoria de Interação.

A proposta é destacar toda semana, em vídeos lúdicos de menos de dois minutos gravados na Redação da Folha, uma obra literária relevante e recém-chegada às livrarias.

A série começa falando de "Os Perigos de Fumar na Cama", da argentina Mariana Enriquez.

A ideia é orientar os leitores no mar de lançamentos do mercado editorial, abordando livros de todos os gêneros e formatos, sem distinção entre ficção e não ficção.

Os vídeos irão ao ar todas as quintas-feiras nas redes sociais da Folha e no canal do jornal no YouTube.