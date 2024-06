Roda Viva discute PL Antiaborto: o que ver na TV e no streaming na segunda

São Paulo

Nos últimos dias, a discussão sobre o PL Antiaborto por Estupro (projeto de lei 1904/24), que prevê que o aborto realizado acima da 22ª semana de gestação possa ser considerado homicídio, inclusive no caso de gravidez resultante de estupro, tomou as ruas do país. Para ampliar o debate, a professora de Direito Constitucional e presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, será a entrevistada.

professora de Direito Constitucional e presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer - Jardiel Carvalho - 19.mai.2023/Folhapress

TV Cultura, 22h, livre

O Rio do Desejo

Adaptado do conto "O Adeus ao Comandante", de Milton Hatoum, o filme conta a história de três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher enquanto vivem na mesma casa, às margens do Rio Negro. A direção é de Sérgio Machado e, no elenco, Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte, Gabriel Leone e Rômulo Braga.

Canal Brasil, 22h30, 16 anos

Questão de Tempo

Logo depois do Ano Novo, Tim descobre que os homens de sua família podem viajar no tempo. Ele então decide tornar o mundo melhor –arranjando uma namorada. Comédia romântica de Richard Curtis, com Rachel McAdams.

Telecine Pipoca, 23h45, 12 anos

Outstanding: A Comedy Revolution

Documentário sobre a história da comédia stand-up queer e sua importância na cultura americana ao longo dos últimos 50 anos. Participações de Lily Tomlin, Sandra Bernhard, Hannah Gadsby, Wanda Sykes e Bob The Drag Queen, entre outros.

Netflix, 16 anos

A Casa que os Dragões Construíram

Série documental que dá uma visão dos bastidores de "A Casa do Dragão", incluindo detalhes sobre a logística, os desenhos de set e efeitos especiais de cada um dos episódios, tanto da primeira quanto da segunda temporadas.

Max, 16 anos

20.000 Léguas Submarinas

Um navio investiga misteriosos naufrágios e acaba encontrando o submarino Nautilus, comandado pelo Capitão Nemo. Versão da obra de Júlio Verne de 1954, produzida pelos estúdios Disney e filmada nas Bahamas. No elenco, Kirk Douglas, James Mason e Peter Lorre.

Belas Artes A La Carte, 10 anos