Com foco na crise climática, Bienal de Arquitetura de Veneza anuncia tema e datas

O título da Bienal de Arquitetura de Veneza será "Intelligens. Natural. Artificial. Collective", ou "Inteligência. Natural. Artificial. Coletivo" em português, anunciaram o presidente Pietrangelo Buttafuoco e o curador Carlo Ratti.

Instalação "KwaeE", de Adjaye Associated na 18ª Bienal de Arquitetura, com o tema 'Laboratório do Futuro', em 2023 - Vincenzo Pinto/AFP

Ratti explicou o tema escolhido para a Bienal de Arquitetura, que leva no nome a palavra "intelligens" em latim. "A sílaba final, 'gens', significa no latim 'pessoas'. Uma nova narrativa ficcional surge para sugerir um futuro de inteligência que seja inclusivo, múltiplo e imaginativo para além do foco limitante na inteligência artificial de hoje", disse.

"A exposição será sobre construir um ambiente", acrescentou o curador. Ele lembrou que o setor da construção é um dos maiores responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, e que com a aceleração da crise climática, soluções precisam ser postas em debate pela arquitetura com urgência.

"A exposição buscará um caminho a seguir, que proponha soluções inteligentes para problemas urgentes", concluiu.

A 19ª edição da exposição acontecerá entre os dias 10 de maio e 23 de novembro de 2025.