Angelina Jolie pede à Justiça gravações de voo em que Brad Pitt a teria agredido

Angelina Jolie pediu à justiça a divulgação das comunicações de terceiros relativas a um voo de 2016 em que, ela afirma, seu ex-marido Brad Pitt a agrediu, como parte da batalha do ex-casal por uma vinícola em Provence, na França. O ator e sua defesa afirmaram que o pedido é desconexo e vexatório.

Angelina Jolie e Brad Pitt - Jason Merritt/AFP

Em documentos aos quais a CNN teve acesso, advogados de Pitt afirmam que o essas conversas privadas têm pouca relação com o caso e com o que aconteceu no avião. "Jolie, no entanto, quer tê-las de qualquer maneira como parte de seus esforços para transformar essa disputa comercial em uma reexame do caso de divórcio do ex-casal", diz o documento.

Em uma petição separada, os advogados do ator chamaram o pedido de vexatório e disseram que o ator se ofereceu para produzir documentos suficientes para mostrar o que ocorreu no voo que levou ao divórcio do casal.

"Jolie, no entanto, rejeitou o compromisso de Pitt e agiu para compelir suas comunicações com terceiros —incluindo seus conselheiros mais confiáveis— sobre questões sensíveis como a terapia que ele fez voluntariamente após o incidente do voo na tentativa de melhorar, 'testes de drogas e álcool' que ele teria feito, seu suposto 'uso excessivo ou abuso de álcool' e outras medidas tomadas após o voo."

Também à CNN, a defesa de Angelina Jolie voltou a dizer que Brad Pitt poderia encerrar a disputa legal se quisesse.

"Não estamos surpresos que o Sr. Pitt tenha medo de entregar os documentos que demonstrem esses fatos. Enquanto Angelina pede novamente ao Sr. Pitt que termine a briga e finalmente coloque sua família em um caminho claro em direção à cura, a menos que o Sr. Pitt retire sua ação judicial, Angelina não tem escolha a não ser obter as evidências necessárias para provar que suas alegações estão erradas"

A vinícola na França, conhecida como Château Miraval, foi comprada pelo ex-casal em 2008 e, desde o divórcio em 2023, os dois disputam o controle acionário da propriedade.