Corpo do ator Paulo César Pereio é velado em cinema de rua no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

O corpo do ator Paulo César Pereio, que morreu neste domingo, aos 83 anos, é velado nesta terça-feira em um cinema de rua do Rio de Janeiro. O velório acontece no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, zona sul da cidade. O sepultamento está marcado para as 16h30 no cemitério São João Batista, no mesmo bairro.

João Velho, filho do ator Paulo César Pereio, em velório do pai no cinema Estação Net Rio, no Rio de Janeiro - Fabio Rossi/Agência O Globo

Nas paredes do salão de entrada do cinema estão colados cartazes de filmes em que Pereio atuou foram mais de 60 produções, entre elas "Os Fuzis", "O Bravo Guerreiro", "Iracema, Uma Transa Amazônica" e "As Aventuras Amorosas de um Padeiro".

Também foi lembrado o documentário "Pereio Eu te Odeio", de Allan Sieber e Tasso Dourado, que começou a ser rodado em 2001 e foi lançado no último Festival do Rio.

Na TV, Pereio participou de novelas e minisséries como "Gabriela", "Roque Santeiro", "Partido Alto", "A Viagem", "Presença de Anita" e "Carga Pesada".

Os filhos de Pereio, entre eles Thomaz Velho e João Velho, nascidos do casamento com a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, estiveram no velório. Colegas de profissão como Tonico Pereira também compareceram.

Uma das coroas de flores do velório tem a inscrição "Sem frescura, p%#&@". Sem Frescura foi o nome de um programa de entrevistas apresentado por Pereio no canal Brasil. A frase também faz referência ao bem construído mau humor de Pereio, tão marcante quanto a voz do ator gaúcho.

Pereio estava internado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, para onde foi levado na madrugada de domingo, já em estado grave, para tratar uma doença hepática avançada. Ele passou os últimos anos de vida no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro, presidido pelo amigo Stepan Nercessian.