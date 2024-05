Daniel Radcliffe diz estar triste com postura transfóbica de JK Rowling

São Paulo

O ator principal da saga "Harry Potter", Daniel Radcliffe, diz lamentar os comentários feitos pela escritora JK Rowling contra mulheres trans. "No final das contas, isso me deixa muito triste", afirmou ele entrevista à revista The Atlantic publicada na terça-feira (30).

Ator Daniel Radcliffe em evento de divulgação do filme "A Cidade Perdida" em Los Angeles, EUA, em março de 2022 - Mario Anzuoni/Reuters

Ao portal, Radcliffe disse que não tem contato direto com a escritora desde 2020. Em julho daquele ano, Rowling fez publicações na rede social X, o antigo Twitter, igualando a feminilidade à menstruação.

"'Pessoas que menstruam’. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude?", disse Rowling. A autora continua com modificações propositais da palavra "woman", inglês para "mulher": "Wumben? Wimpund? Woomud?".

Na época, Radcliffe emitiu uma declaração contra Rowling por meio do Trevor Project, uma instituição de caridade LGBTQIA+, dizendo que "mulheres trans são mulheres".

"Eu queria tentar ajudar as pessoas que foram afetadas negativamente pelos comentários. E dizer que, se essas são as opiniões de Jo, então não são as opiniões de todos os associados à franquia ‘Potter’", disse Radcliffe na entrevista.

A criadora da série de livros seguiu acumulando acusações de transfobia por outras declarações. Em novembro de 2021, Rowling afirmou que teria recebido ameaças de morte graças a seus posicionamentos.

No mês passado, ela respondeu a um usuário do X que disse estar esperando Radcliffe e Emma Watson, outra estrela da sequência de filmes, pedirem desculpas à autora por contestações públicas.

"As celebridades que aderiram a um movimento que pretende erodir os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para os destransicionados traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços do mesmo sexo", escreveu Rowling.