Quem é Jonathan Yeo, que fez retrato de rei Charles 3º e é disputado por celebridades

Londres | The New York Times

Poucos britânicos famosos conseguem resistir à chance de serem pintados por Jonathan Yeo. David Attenborough, a lenda da televisão de 97 anos, está entre aqueles que recentemente subiram as escadas em espiral até o estúdio aconchegante, escondido no final de uma rua em West London, para posar para Yeo, um dos artistas de retratos mais reconhecidos da Grã-Bretanha.

O artista Jonathan Yeo, que pintou o Rei Charles 3º, em seu ateliê em West London - Mary Turner/The New York Times

No entanto, para o seu retrato mais recente —do rei Charles 3º— o artista teve que ir até o sujeito. Yeo alugou um caminhão para transportar sua tela de dois metros até a residência do rei em Londres, a Clarence House. Lá, ele ergueu uma plataforma para poder aplicar as pinceladas finais no retrato surpreendentemente contemporâneo, que retrata um Charles 3º uniformizado contra um fundo etéreo.

A pintura é a primeira representação em grande escala de Charles 3º desde que se tornou rei. Provavelmente, reafirmará o status de Yeo como o retratista preferido de sua geração para os grandes nomes da Grã-Bretanha, bem como para atores, escritores, empresários e celebridades de todo o mundo. Suas obras encomendadas podem chegam a custar cerca de US$ 500 mil cada, ou R$ 2,56 milhões.

Pintar o retrato do rei também marca o retorno à normalidade para Yeo, 53 anos, que sofreu um ataque cardíaco quase fatal no ano passado, que ele atribui aos efeitos persistentes do câncer em seus primeiros 20 anos de vida. Impossível não fazer um paralelo com o rei, que aos 75 anos anunciou, em fevereiro, que foi diagnosticado com câncer.

Yeo disse que não sabia da doença do rei enquanto pintava. A representação é de um monarca vigoroso. A notícia ascendeu em Yeo uma empatia maior pelo homem que ele conheceu ao longo de quatro sessões, iniciadas em junho de 2021, quando Charles 3º ainda era o Príncipe de Gales, e que seguiram até depois da morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, e sua coroação em maio de 2023.

"Você observa as mudanças físicas nas pessoas, dependendo de como as coisas estão indo", disse Yeo em seu estúdio, onde tinha virado a pintura ainda não revelada para evitar o olhar de visitantes curiosos. "A idade e a experiência estavam combinando com ele", disse o artista. "Seu comportamento definitivamente mudou depois que ele se tornou rei."

O retrato foi encomendado pela Worshipful Company of Drapers, uma guilda medieval de mercadores de lã e tecido que agora é uma instituição filantrópica. Ele será pendurado no Drapers' Hall, os aposentos baroniais da empresa no distrito financeiro de Londres. Lá fica uma galeria com os retratos de monarcas desde o Rei George III até a Rainha Vitória. O Charles 3º de Yeo acrescentará um toque contemporâneo a essa formação clássica.

"O que Yeo conseguiu fazer é combinar a qualidade elusiva de majestade com certa ousadia", disse Philip Mould, amigo e historiador de arte que viu a pintura e a chamou de "algo como um unicórnio".

Não é a primeira vez que Yeo retrata a realeza. Ele pintou a esposa de Charles 3º, a Rainha Camilla, que ele disse ter sido um encanto, e seu pai, o Príncipe Philip, que foi menos. "Ele era um pouco como um tigre enjaulado", lembrou Yeo. "Imagino que não tenha sido um pai fácil, mas foi divertido como sujeito."

O artista Jonathan Yeo em seu ateliê em West London - Mary Turner/The New York Times

Ainda assim, um monarca reinante foi novidade para Yeo, cujos retratados já incluíram primeiros-ministros, como Tony Blair e David Cameron, atores como Dennis Hopper e Nicole Kidman, artistas como Damien Hirst, magnatas, Rupert Murdoch, e ativistas, no caso Malala Yousufzai.

Yeo disse que há um elemento de "futurologia" em seu trabalho. Algumas pessoas que pintou alcançaram maior renome depois dos retratos, enquanto outros desapareceram. Alguns, como Kevin Spacey, que foi julgado e absolvido por acusações de assédio sexual, caíram em desgraça. A National Portrait Gallery em Washington devolveu o retrato de Spacey de Yeo, feito quando o ator interpretava o político implacável da série "House of Cards".

Olhando para seus modelos de primeira linha, Yeo desenvolveu algumas regras básicas sobre sua arte. Rostos mais velhos são mais fáceis de capturar do que os mais jovens porque são mais vividos. Os melhores retratos capturam características visuais que permanecem relevantes mesmo quando a pessoa envelhece. E os únicos modelos ruins são aqueles entediantes.

"Ele não queria que eu posasse, ele só queria que eu falasse", disse Giancarlo Esposito, o ator americano conhecido por interpretar vilões elegantes no clássico do crime "Breaking Bad" e na recente série de TV de Guy Ritchie, "The Gentlemen". Como ator, Esposito disse que era habilidoso em projetar uma persona, "mas não havia como enganá-lo".

"Foi uma oportunidade de ser Giancarlo, sem máscara", disse Esposito, que disse que posou pela última vez para um retrato quando criança em uma feira do condado.

Uma figura descontraída de sorriso fácil e óculos estilosos na cabeça, Yeo aprendeu a apreciar os encantos e as falhas de figuras públicas por ser filho de uma. Seu pai, Tim Yeo, foi membro do Parlamento Conservador e ministro de John Major, cuja carreira foi arruinada por escândalos profissionais e pessoais.

É útil que Yeo seja bem relacionado, prolífico e empreendedor. Ele tem uma visão clara sobre o lado comercial de sua arte. "Não importa como você lida com isso", ele disse, "em certa medida, você está no mercado de artigos de luxo."

Bem-sucedido, mas criativamente inquieto, Yeo começou a experimentar. Quando auxiliares do presidente George W. Bush entraram em contato com ele para fazer um retrato e depois abandonaram o projeto, ele decidiu fazê-lo de qualquer maneira, mas como uma colagem de imagens recortadas de revistas pornográficas.

O retrato de Bush se tornou viral na web, e Yeo criou colagens de outras figuras públicas, incluindo Hugh Hefner e Silvio Berlusconi. Era um trabalho provocativo, mas demorado —ele comprou pilhas de revistas de conteúdo adulto para reunir material suficiente— e seu suprimento secou quando, segundo ele, "o iPad matou a indústria de revistas pornográficas."

Yeo também se interessou pelo uso da tecnologia na arte. Ele trabalhou em projetos de design na Apple e pintou o chef e celebridade Jamie Oliver via FaceTime durante a pandemia. O artista chegou a criar um aplicativo que oferece um tour de realidade virtual de seu estúdio, espaço bem equipado e localizado em uma antiga oficina que costumava produzir órgãos --instrumento musical da família dos aerofones de teclas.

Mas em uma noite de domingo em março de 2023, a vida agitada de Yeo deu uma pausa aterrorizante. Ele teve uma parada cardíaca. Seu coração parou por mais de dois minutos. Yeo disse acreditar que a crise estava relacionada ao seu tratamento contra o câncer décadas antes. Embora não tenha visto uma luz brilhante no fim de um túnel, como outros com experiências de quase morte descreveram, ele lembrou de uma sensação palpável de flutuar fora de seu corpo.

Yeo, que é casado e tem duas filhas, se agarrou à vida. Depois de se recuperar, descobriu que sua vocação como pintor —temporariamente desviada por seu interesse pela tecnologia e outras atividades— havia sido reacendida. Logo, ele estava imerso nos retratos de Charles 3º, Esposito e Attenborough.

"[O ataque cardiaco] Definitivamente faz você pensar, 'pare de perder tempo'", disse Yeo. "É como se eu tivesse escapado de uma bala."