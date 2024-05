Andreas Kisser chama de 'esquisita' a saída de Eloy Casagrande do Sepultura

São Paulo

Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, comentou no podcast Xablaw que achou "esquisita" a saída de Eloy Casagrande da banda, em fevereiro.

Primeiro show do Sepultura para a turnê de despedida 'Celebrating Life Through Death', em Belo Horizonte, em março - Divulgação

O baterista deixou o grupo para se juntar ao Slipknot, também de heavy metal, pouco antes da turnê de despedida do Sepultura começar. O grupo dá adeus comemorando 40 anos, 15 discos lançados e dez turnês mundiais.

"Ele anunciou que estava indo pro Slipknot, do nada. Ele falou no dia. Mas não era a nossa obrigação anunciar isso. A gente não tem nada a ver com a história dele com a banda", disse Kisser.

"Mas foi bem esquisito. A qualidade dele de baterista, pode tocar em qualquer banda do mundo. Sem dúvida nenhuma. Mas não sei, acho que o momento e a maneira que ele escolheu fazer, foi bem esquisito."

O americano Greyson Nekrutman, de 21 anos, substitui Casagrande no Sepultura. Ele tocava na banda californiana Suicidal Tendencies.

"Cada um é livre pra escolher o que fazer e como fazer. Arque com as consequências. A gente está num momento sensacional. Não podia ser melhor estar o Greyson aqui com a gente", afirmou Kisser, ainda ao Xablaw.

"Acho que era o espírito que a gente precisava, de celebração, de respeito à história, respeito aos fãs, aos ingressos que já estavam sendo vendidos."