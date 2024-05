Equipe de Madonna curte o Rio com festa na piscina do hotel e muita caipirinha

São Paulo

Curtir o que o Rio de Janeiro oferece tem sido uma das atividades dos profissionais que acompanham Madonna na "Celebration Tour" —a diva pop faz show na cidade no próximo sábado.

Parte da equipe comemorou o aniversário do bailarino Marvin Gofin numa festa na piscina do hotel Copacabana Palace, onde todos estão hospedados, com bolo, caipirinha e mergulhos, tudo registrado nas redes sociais. Eles vestiam camisetas estampadas com o rosto de Gofin, que se apresentará com Madonna no palco durante o show.

Marvin Gofin, um dos bailarinos de Madonna, em comemoração de seu aniversário no Copacabana Palace - @mshairandhumor no Instagram

Durante o dia, a cabeleireira Kamilah, responsável pelos penteados da equipe, se banhou num dos chuveiros da orla da praia de Copacabana. Ela postou um vídeo do momento e escreveu "Rio!" sobre as imagens, com o desenho de um coração no lugar do pingo da letra i.

Kamilah também foi assediada por um fã da cantora, que pediu, via mensagem privada no Instagram, que ela deixasse dois convites para a área vip do show na recepção do hotel. A cabeleireira postou um print da mensagem meio indignada, dizendo que não conhecia a pessoa e que estava na cidade a trabalho.

Kamilah, cabeleireira da equipe de Madonna, toma banho em chuveiro na praia de Copacabana - @mshairandhumor no Instagram

Cerca de 200 pessoas compõem a equipe de Madonna para o show, que será o encerramento de sua turnê de 40 anos de carreira. Eles chegaram ao Rio na segunda e devem ficar até domingo, e estão em sua maioria hospedados no Copacabana Palace, mas há também profissionais no hotel Fasano.

O show, que acontecerá no sábado à noite num palco cerca de duas vezes maior do que o normal para a turnê, é um grande compilado dos hits da carreira de Madonna. A apresentação será gratuita.