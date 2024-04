Setlist do show de Madonna será muito dançante; veja gráfico que analisa os hits

São Paulo

Em uma análise feita a partir de dados e métricas do Spotify, a escolha de músicas de Madonna para a sua "Celebration Tour" sugere que o público pode esperar por um show muito dançante. A cantora se apresenta, gratuitamente, na praia de Copacabana, neste sábado.

Das prováveis 29 faixas a serem tocadas no show, 18 são dançantes, considerando andamento, estabilidade do ritmo e dinâmica. Entre as músicas mais animadas que devem ser apresentadas estão "Burning Up", do primeiro disco da cantora, e os hits "Holiday" e "La Isla Bonita".

A setlist prevista para o Rio de Janeiro, com base em apresentações anteriores em outros países, abarca várias eras da diva pop, de seu primeiro álbum, em 1980, até suas produções recentes, como "Living for Love", do álbum "Rebel Heart", de 2015, sem deixar de fora clássicos como "Like a Prayer", "Open Your Heart", "Live to Tell" e "Like a Virgin".

COMO ASSISTIR AO SHOW DE CASA

O show será transmitido ao vivo pela Globo. Na televisão aberta, vai ao ar após a novela das nove. Será transmitido ainda no Multishow, que fará um esquenta com a exibição de clipes, e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes da plataforma.

A transmissão contará com cerca de 30 câmeras, sob a direção de Pedro Secchin em parceria com Jonas Akerlund, um diretor de videoclipes suecos que é parceiro de longa data da artista americana.