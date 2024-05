Fãs de Madonna deixaram menos lixo na praia do que público do Réveillon

São Paulo

O público que foi a praia de Copacabana para assistir Madonna no último sábado, 4, deixou um volume menor de lixo do que as pessoas que comemoraram o último Réveillon no local, segundo dados da Comlurb, a companhia de limpeza do Rio de Janeiro.

Garis limpam a praia de Copacabana após o show de Madonna - Reprodução/Comlurb

Foram 1.518 garis mobilizados na madrugada de domingo, 5, para recolherem 287 toneladas de lixo da areia. Na virada de 2023 para 2024, o mesmo número de profissionais retirou 484 toneladas de resíduos da praia de Copacabana.

Proporcionalmente, cada fã da rainha do pop descartou 180 gramas de lixo, contra 200 por pessoa no Réveillon. Na virada, porém, o público também era maior: cerca de 2 milhões de pessoas estavam na orla carioca, contra 1,6 milhão de fãs de Madonna no sábado.

Além do lixo, itens proibidos também foram encontrados no local entre sábado e domingo. Vidro, bebidas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco foram apreendidos por agentes da Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal (Seop).