Lady Gaga anuncia novo álbum quatro anos após seu último lançamento

A cantora Lady Gaga deve lançar um novo álbum em breve após quatro anos desde o seu último lançamento.

O anúncio foi feito nos minutos finais de "Chromatica Ball Film", longa que a Max lançou neste sábado (25) para mostrar um show da artista realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Lady Gaga no tapete vermelho do Oscar do ano passado - 12.mar.2023-AFP/Frederic J. Brown

No vídeo, é possível ouvir o trecho de uma música, enquanto aparece na tela "Gaga Returns" (Retorno da Gaga, em português).

Também aparece a sigla "LG7", que faz referência às iniciais do nome da cantora. Já o número remete ao próximo lançamento. Gaga gravou seis álbuns de estúdio até agora. Portanto, o próximo será seu sétimo projeto.

O último trabalho da artista foi "Chromatica", lançado em 2020. O trabalho trouxe sucessos como "Stupid Love" e "Rain on Me"

Nesta sexta (24), em evento de estreia do especial da Max, ela gerou polêmica ao dizer que fez cinco shows da turnê enquanto estava com diagnóstico positivo para Covid-19.

Ela garantiu, no entanto, que sua prioridade durante essas cinco apresentações foi a segurança da equipe. "Compartilhei isso com todos. E eu disse: 'Não quero que ninguém se sinta desconfortável no trabalho, e você não precisa se apresentar e não precisa trabalhar nesse dia'".

Gaga afirmou que decidiu manter as apresentações "simplesmente porque não queria decepcionar" os seus fãs. Ela admitiu que sabia que seus fãs estavam se arriscando ao comparecer aos seus shows —mas isso não a fez cancelar nenhum compromisso. Gaga não entrou em detalhes sobre onde e quando se apresentou doente.

Nas redes sociais, alguns de seus admiradores se mostraram desconfortáveis com a declaração. "Uau. Lady Gaga conta que fez shows com Covid, e recebe aplausos do entrevistador. Que sociedade louca e doente em que vivemos," escreveu um usuário no X.