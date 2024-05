Rock in Rio anuncia atrações do New Dance Order, como os DJs Snake e Mochakk

São Paulo

O Rock in Rio divulgou neste sábado a programação do New Dance Order, seu palco de música eletrônica. Entre as atrações, há nomes inéditos na história do evento.Deadmau5, DJ Snake, Alison Wonderland e o DJ brasileiro Mochakk são alguns dos destaques.

DJ Snake em apresentação na França, em julho de 2023 - AFP

O festival celebra seus 40 anos na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra, na Zona Oeste do Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

VEJA O LINE-UP DO NEW DANCE ORDER

Sexta, 13 de setembro:

Deadmau5 (headliner)

Fatsync X Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers

14 de setembro:

DJ Snake (headliner)

KVSH

Ownboss

Liu

15 de setembro:

Artbat (headliner)

Mila Journèe

Binary

Ruback

19 de setembro:

Wade (headliner)

Victor Lou

Gabe

Illusionize

20 de setembro

Alison Wonderland (headliner)

Curol X Barja

Samarah

Ashibah

21 de setembro

Mochakk (headliner)

Beltran X Classmatic

Eli Iwasa X Ratier

Maz X Antdot

22 de setembro: