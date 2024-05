Madonna posta memes brasileiros, entre novelas e Tulla Luana; veja fotos

São Paulo

Madonna parece estar se divertindo, em sua suíte no hotel Copacabana Palace, com o frisson que tomou conta das ruas da capital carioca, dias antes do maior show de sua carreira. Numa série de postagens no Instagram, ela se comunicou com os fãs brasileiros utilizando alguns memes.

The Celebration Tour in Rio - Madonna anuncia seu maior show - Praia de Copacabana 4 de maio - Ricardo Gomes/Divulgação

Madonna publicou sete stories no seu Instagram. No primeiro deles, ela aparece estirada na cama, com o dizer "chamando os meus anjos", uma alusão aos seus admiradores. Em seguida, há uma montagem em vídeo em que a influenciadora Tulla Luana chora e diz estar feliz, enquanto uma foto da cantora passa na tela.

Ela ainda publicou dois pôsteres da "Celebration Tour", enfim chegando ao Rio de Janeiro, além de uma imagem aérea do palco gigante, montando na praia de Copacabana, uma montagem com uma foto sua à beira-mar e um vídeo, com uma cena da novela "Mulheres Apaixondas", em que aparece a atriz Giulia Gam. Na novela escrita por Manoel Carlos, que foi ao ar em 2002, Gam fez o papel de uma mulher obcecada pelo marido.