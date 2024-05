Paul Auster escreveu e dirigiu filmes, como 'Cortina de Fumaça'; relembre

São Paulo

Além do sucesso na literatura, a obra de Paul Auster, escritor americano morto nesta terça-feira e que foi uma voz de Nova York para o mundo, também foi adaptada ao cinema, além do próprio escritor ter se arriscado como roteirista e diretor de alguns poucos filmes.

William Hurt e Harvey Keitel em 'Cortina de Fumaça', dirigido por Wayne Wang - Divulgação

A começar por "A Música do Acaso", romance que ajudou a adaptar para as telas em 1993. No Brasil, o filme recebeu o título de "Jogando com a Sorte". Com elogios da crítica, o filme narra a história de um yuppie e de um vagabundo que perdem no pôquer, em uma mansão, e são colocados para trabalhar na construção de um muro de pedra.

Ele também foi responsável pelo roteiro de "Cortina de Fumaça", lançado em 1995, e o mais famoso da sua lavra. Com Harvey Keitel no papel principal, o filme se passa em uma tabacaria do Brooklyn, Nova York, cujo dono tira uma foto da fachada todos os dias. O ritmo contemplativo e os diálogos foram bem recebidos tanto pelo público quanto pela crítica.

No mesmo ano, Auster estreou na direção com "Sem Fôlego". Mais uma vez, Keitel estrela a produção, situada no Brooklyn. O filme é considerado uma versão piorada do anterior, sem o mesmo senso de humor. Madonna aparece na fita, fazendo uma ponta como mensageira musical.

Em 1998, Auster também escreveu e dirigiu "O Mistério de Lulu", um quase noir sobre as mudanças na vida de um saxofonista de jazz depois de ser baleado por acidente. Há uma pedra mágica e uma femme fatale. O enredo, porém, não se sustenta, resultando em um fracasso de público e crítica.

Outro filme a decepcionar foi "O Centro do Mundo", de 2001, em que Auster foi apenas roteirista. Um engenheiro de computação de sucesso conhece uma stripper em um café e oferece US$ 10 mil dólares em troca de 3 dias com ela em Las Vegas.

O americano também escreveu o roteiro de dois curtas-metragens em 2004, "Fluxus" e "Le Carnet Rouge". Em 2007, lançou "Kimera: Estranha Sedução", contando a história de um romancista que se envolve com uma misteriosa mulher, musa e vigarista. Assinando o roteiro e a direção, o filme foi considerado pretensioso e não conseguiu agradar.