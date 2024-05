Por que introduzir filosofia para crianças desde cedo?

A Coleção Folha Pensadores para Crianças acaba de chegar às bancas por R$ 24,90.

Como em todos os livros da coleção, a narração é em primeira pessoa. No caso do segundo volume, é o próprio Nietzsche quem conta sua história, explicando que nasceu na Alemanha em 1844 e recebeu o nome de Friedrich em homenagem ao rei.



"Desde pequeno, sempre gostei muito de estudar e pensar sobre coisas importantes, como a escola, os amigos e o que a gente acredita", relata o narrador.

De forma lúdica e ilustrada, o livro apresenta às crianças não apenas alguns dos principais pensamentos de Nietzsche, mas também sua visão de vida e como ele enfrentava as dificuldades.

